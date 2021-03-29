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Люксовый танк. Тест-драйв нового Land Rover Defender

Виктория Светлова
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Тест-драйв нового Land Rover Defender
Фото: предоставлены дилером | Фото: Land Rover

Легендарный внедорожник Land Rover Defender знают даже те, кто не причисляет себя к автолюбителям. Однако машина нового поколения в корне другая, а потому возникает вопрос: не утратил ли неофит всех неординарных качеств предшественника? Чтобы выяснить это, мы взяли новый Дефендер на тест-драйв.

Land Rover Defender входит в узкий круг настоящих внедорожников, которые действительно предназначены для нестандартных дорожных условий и ситуаций. Модель с почти 40-летней историей, навевающая мысли о приключениях и путешествиях по малопроходимым местам, практически не менялась до 2016 года, когда был выпущен последний классический Def. И только в 2019-м наконец был презентован его наследник — принципиально новый автомобиль, соответствующий всем требованиям и ожиданиям XXI века и получивший прогрессивную конструкцию и самые современные технологии, но сохранивший при этом дух предшественника. 

В Украину новый Defender завезли в мае 2020 года, причем на тот момент у официального дилера уже был предзаказ на 37 авто — вот что значит легенда. Внедорожник доступен в двух вариантах кузова: 90-й — укороченный трехдверный и 110-й — длинный пятидверный. Вариантов двигателей на нашем рынке пять: 2-литровые и 3-литровые (бензин и дизель) и наиболее мощная версия — с плагин-гибридом на 400 л. с. Все они идут в паре с 8-ступенчатым автоматом — "механика" для Дефендера осталась в прошлом. 

В 2021 году автомобиль представлен в Украине в шести комплектациях — Defender, S, SE, HSE, Defender X и First Edition. Именно First Edition в 110-м, длинном, варианте кузова достался нам на тест-драйв. 

Когда размер имеет значение: экстерьер Land Rover Defender

На мой взгляд, дизайнерам отлично удалось создать сплав знакомого всем облика старого Дефендера и самых модных тенденций современности. Привычные для модели вертикальные линии кузова классно сочетаются с закругленными бамперами и "дутыми" колесными арками. Новая модель сохранила все фишки предшественника — выступающий капот, плоскую заднюю часть с круглыми фонарями и открывающейся в сторону дверью багажника с массивной запаской (это именно дверь, а не крышка), маленькие окошечки в крыше для пассажиров заднего ряда. Но при этом все дизайнерские особенности «защитника» получили новую интерпретацию. 

В целом внедорожник выглядит мощно и одновременно стильно. Восхищенные взгляды окружающих вам обеспечены. К тому же большинство, казалось бы, крупных автомобилей в дорожном потоке рядом с ним кажутся малышами, за исключением других полноразмерных исполинов, которых, в принципе, не так много. И да, новый Land Rover Defender — полноразмерный внедорожник с длиной кузова более 5 м и высотой почти 2 м. 

Экстерьер Land Rover Defender
Плоская задняя часть — фирменная черта внедорожника
Экстерьер нового Дефендера
Опционально машину можно снабдить всем необходимым для экспедиций

Дорожный просвет пятидверной версии с пневмоподвеской в стандартном положении составляет 218 мм, во внедорожном — 291 мм, а при необходимости может быть поднят еще на 70 мм. Вес машины в снаряженном состоянии — от 2323 до 2518 кг, а его полная масса варьируется от 3150 до 3250 кг, в зависимости от модификации. 

На крыше можно спокойно ставить палатку, кроме того, внедорожник может тянуть за собой прицепы весом до 3500 кг.

Что может новый Def
Новый Дефендер способен преодолевать броды до 90 см...
... и буксировать прицепы массой до 3,5 т
... и буксировать прицепы массой до 3,5 т
Что может новый Def
... и буксировать прицепы массой до 3,5 т

Интересный нюанс: уже на заводе можно заказать защиту кузова специальной плёнкой. И если вы действительно намерены ездить на этой шикарной машине по болотам и непролазным чащам, лучше защитить кузов от царапин изначально, чем потом заниматься подкрасами. 

Моется все: особенности интерьера нового Defender 

Стильность, практичность и готовность к испытаниям характеризуют и салон Defender. Сиденья обтянуты дорогой кожей в сочетании с износостойким волокном, в отделке передней панели и дверных карт использованы алюминий, дерево и даже магний, пол надежно прорезинен. Некоторые блогеры в своих видео утверждают, что пол запросто можно мыть из шланга, не боясь что-либо испортить, но я бы все же так не делала. Как бы то ни было, при выборе материалов салона производитель исходил из их прочности и стойкости к частой влажной уборке. 

Def не следует общей моде последних лет на маленький руль. Рулевое колесо здесь крупное и четырехспицевое. Цифровая приборная панель имеет огромное количество настроек, по центру консоли расположен 10-дюймовый тачскрин дисплей, а под ним — джойстик переключения передач и шайбы климат-системы. Кстати, такое расположение рычага АКПП позволяет опционально устанавливать по центру первого ряда сидений дополнительное кресло, и тогда впереди могут сидеть три человека. Интересная инновация: на зеркало заднего вида может выводиться картинка с задних камер. 

Интерьер нового Defender
Оригинальный крупный руль Defender — отсылка к старым, добрым временам
Интерьер Ленд Ровер Дефендер
В отделке салона использованы износостойкие материалы

А вот отсутствие порта беспроводной зарядки для смартфона удивило: в машине подобного класса и стоимости ожидаешь такие вещи априори, но в Дефендере он устанавливается опционально. 

На втором ряду — большой трехместный диван и отдельный климат, в нашей версии есть также дополнительные откидные сиденья третьего ряда. Таким образом, в тестовой машине могут ехать одновременно семь человек. 

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При сложенных сиденьях третьего ряда багажник имеет впечатляющий объем — 916 л. А если они разложены, остается 231 л. Второй ряд тоже складывается, и тогда для грузоперевозок высвобождается 2233 л пространства. Стоит отметить, что пакеты аксессуаров для путешествий позволяют обзавестись экспедиционным багажником на крыше с выдвижной лестницей, надувным водонепроницаемым тентом, портативным душем и воздушным компрессором для надувания всего, что нужно надуть. В общем, судя по интерьеру, искатель приключений в понимании Land Rover — это еще и джентльмен, и какой бы ни была вылазка на природу, она должна проходить с должным уровнем комфорта.

Вместо рамы — несущий кузов. Конструкция и характеристики Дефендера

Все это прекрасно, скажете вы, но действительно ли это внедорожник в полном смысле слова? Да, теперь Дефендер лишился рамы и неразрезных мостов. Создатели перешли на алюминиевую платформу с несущей конструкцией кузова и полностью независимыми подвесками. Все комплектующие имеют высокое качество. Безопасность тоже на высоте: в краш-тесте Euro NCAP автомобиль заработал максимальные пять звезд.

Повышенную проходимость автомобилю обеспечивают система полного привода с распределяемым крутящим моментом, двухступенчатая раздаточная коробка, две подвески — пружинная и пневматическая, активный дифференциал и несколько электронных систем помощи водителю. Особенно интересна программа «Брод» для преодоления водных преград глубиной до 90 см: 3D-камеры и датчик анализируют глубину воды, а электронная система Terrain Response регулирует высоту пневмоподвески для преодоления препятствий. 

Тест-драйв нового Land Rover Defender
Дефендеру не страшны любые дорожные условия

В сложных дорожных условиях пригодится и функция "прозрачный капот": камеры выводят на экран картинку под капотом машины, позволяя объехать потенциальную опасность. 

В общем, наш тест-драйв показал, что теперь это такой себе люксовый танк, напичканный электроникой, заботящийся о комфорте водителя и пассажиров и не забывающий о собственной сохранности.

Для модели предлагается широкая линейка бензиновых и дизельных моторов с диапазоном мощности от 240 до 400 л.с. (см. таблицу характеристик ниже). С любым из двигателем работает автоматическая 8-ступенчатая коробка передач, трансмиссия — полноприводная.

Сравнительная таблица характеристик и моделей Ленд Ровер Дефендер

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В нашем тестовом автомобиле установлен 2-литровый форсированный дизельный двигатель мощностью 240 л. с. и 430 Нм максимального крутящего момента. Заявленное ускорение с нуля до сотни — 9,1 сек. И действительно, на трассе этот великан порадует вас пристойной динамикой, хотя эта машина — для иного стиля езды и иных потребностей. Новый Def доставляет удовольствие в первую очередь мощью, габаритами и уверенностью, подкрепленными конструкционной прочностью и электронной начинкой от одного из самых престижных брендов. 

Цена Land Rover Defender 2021 года

Цены на новый Defender стартуют с €59 тыс. за трехдверную версию с 2-литровым дизелем и доходит до 103 тыс. за плагин-гибрид. Тестовый автомобиль стоит €79 тыс.  

Вердикт Фокуса

Достоинства

  • Впечатляющий внешний вид
  • Функциональный и стильный салон
  • Инновационные опции помощи водителю
  • Большой выбор дополнительных аксессуаров для путешествий

Недостатки

  • Шумоизоляция, но, возможно, дело в больших колёсах (R20), да и концепция внедорожника не требует отсутствия шумов

Технические характеристики нового Land Rover Defender

  • Тип — внедорожник
  • Двигатель — турбодизель семейства Ingenium, объем — 2 л, мощность — 240 л. с.
  • Макс. крут. момент — Нм (при об/мин) — 430/1400
  • Тип привода — полный
  • Трансмиссия — 8-ступенчатый "автомат" 
  • Макс. скорость — 188 км/ч
  • Разгон от 0 до 100 км/ч — 9,1 сек.
  • Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 9,5 л
  • Средний расход в ходе тест-драйва по Киеву — 12 л

Цена тестируемой комплектации — € 79 160 