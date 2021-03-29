Люксовый танк. Тест-драйв нового Land Rover Defender

Легендарный внедорожник Land Rover Defender знают даже те, кто не причисляет себя к автолюбителям. Однако машина нового поколения в корне другая, а потому возникает вопрос: не утратил ли неофит всех неординарных качеств предшественника? Чтобы выяснить это, мы взяли новый Дефендер на тест-драйв.

Land Rover Defender входит в узкий круг настоящих внедорожников, которые действительно предназначены для нестандартных дорожных условий и ситуаций. Модель с почти 40-летней историей, навевающая мысли о приключениях и путешествиях по малопроходимым местам, практически не менялась до 2016 года, когда был выпущен последний классический Def. И только в 2019-м наконец был презентован его наследник — принципиально новый автомобиль, соответствующий всем требованиям и ожиданиям XXI века и получивший прогрессивную конструкцию и самые современные технологии, но сохранивший при этом дух предшественника.

В Украину новый Defender завезли в мае 2020 года, причем на тот момент у официального дилера уже был предзаказ на 37 авто — вот что значит легенда. Внедорожник доступен в двух вариантах кузова: 90-й — укороченный трехдверный и 110-й — длинный пятидверный. Вариантов двигателей на нашем рынке пять: 2-литровые и 3-литровые (бензин и дизель) и наиболее мощная версия — с плагин-гибридом на 400 л. с. Все они идут в паре с 8-ступенчатым автоматом — "механика" для Дефендера осталась в прошлом.

В 2021 году автомобиль представлен в Украине в шести комплектациях — Defender, S, SE, HSE, Defender X и First Edition. Именно First Edition в 110-м, длинном, варианте кузова достался нам на тест-драйв.

Когда размер имеет значение: экстерьер Land Rover Defender

На мой взгляд, дизайнерам отлично удалось создать сплав знакомого всем облика старого Дефендера и самых модных тенденций современности. Привычные для модели вертикальные линии кузова классно сочетаются с закругленными бамперами и "дутыми" колесными арками. Новая модель сохранила все фишки предшественника — выступающий капот, плоскую заднюю часть с круглыми фонарями и открывающейся в сторону дверью багажника с массивной запаской (это именно дверь, а не крышка), маленькие окошечки в крыше для пассажиров заднего ряда. Но при этом все дизайнерские особенности «защитника» получили новую интерпретацию.

В целом внедорожник выглядит мощно и одновременно стильно. Восхищенные взгляды окружающих вам обеспечены. К тому же большинство, казалось бы, крупных автомобилей в дорожном потоке рядом с ним кажутся малышами, за исключением других полноразмерных исполинов, которых, в принципе, не так много. И да, новый Land Rover Defender — полноразмерный внедорожник с длиной кузова более 5 м и высотой почти 2 м.

[ + – ] Плоская задняя часть — фирменная черта внедорожника [ + – ] Опционально машину можно снабдить всем необходимым для экспедиций

Дорожный просвет пятидверной версии с пневмоподвеской в стандартном положении составляет 218 мм, во внедорожном — 291 мм, а при необходимости может быть поднят еще на 70 мм. Вес машины в снаряженном состоянии — от 2323 до 2518 кг, а его полная масса варьируется от 3150 до 3250 кг, в зависимости от модификации.

На крыше можно спокойно ставить палатку, кроме того, внедорожник может тянуть за собой прицепы весом до 3500 кг.

[ + – ] Новый Дефендер способен преодолевать броды до 90 см... [ + – ] ... и буксировать прицепы массой до 3,5 т

Интересный нюанс: уже на заводе можно заказать защиту кузова специальной плёнкой. И если вы действительно намерены ездить на этой шикарной машине по болотам и непролазным чащам, лучше защитить кузов от царапин изначально, чем потом заниматься подкрасами.

Моется все: особенности интерьера нового Defender

Стильность, практичность и готовность к испытаниям характеризуют и салон Defender. Сиденья обтянуты дорогой кожей в сочетании с износостойким волокном, в отделке передней панели и дверных карт использованы алюминий, дерево и даже магний, пол надежно прорезинен. Некоторые блогеры в своих видео утверждают, что пол запросто можно мыть из шланга, не боясь что-либо испортить, но я бы все же так не делала. Как бы то ни было, при выборе материалов салона производитель исходил из их прочности и стойкости к частой влажной уборке.

Def не следует общей моде последних лет на маленький руль. Рулевое колесо здесь крупное и четырехспицевое. Цифровая приборная панель имеет огромное количество настроек, по центру консоли расположен 10-дюймовый тачскрин дисплей, а под ним — джойстик переключения передач и шайбы климат-системы. Кстати, такое расположение рычага АКПП позволяет опционально устанавливать по центру первого ряда сидений дополнительное кресло, и тогда впереди могут сидеть три человека. Интересная инновация: на зеркало заднего вида может выводиться картинка с задних камер.

[ + – ] Оригинальный крупный руль Defender — отсылка к старым, добрым временам [ + – ] В отделке салона использованы износостойкие материалы

А вот отсутствие порта беспроводной зарядки для смартфона удивило: в машине подобного класса и стоимости ожидаешь такие вещи априори, но в Дефендере он устанавливается опционально.

На втором ряду — большой трехместный диван и отдельный климат, в нашей версии есть также дополнительные откидные сиденья третьего ряда. Таким образом, в тестовой машине могут ехать одновременно семь человек.

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При сложенных сиденьях третьего ряда багажник имеет впечатляющий объем — 916 л. А если они разложены, остается 231 л. Второй ряд тоже складывается, и тогда для грузоперевозок высвобождается 2233 л пространства. Стоит отметить, что пакеты аксессуаров для путешествий позволяют обзавестись экспедиционным багажником на крыше с выдвижной лестницей, надувным водонепроницаемым тентом, портативным душем и воздушным компрессором для надувания всего, что нужно надуть. В общем, судя по интерьеру, искатель приключений в понимании Land Rover — это еще и джентльмен, и какой бы ни была вылазка на природу, она должна проходить с должным уровнем комфорта.

Вместо рамы — несущий кузов. Конструкция и характеристики Дефендера

Все это прекрасно, скажете вы, но действительно ли это внедорожник в полном смысле слова? Да, теперь Дефендер лишился рамы и неразрезных мостов. Создатели перешли на алюминиевую платформу с несущей конструкцией кузова и полностью независимыми подвесками. Все комплектующие имеют высокое качество. Безопасность тоже на высоте: в краш-тесте Euro NCAP автомобиль заработал максимальные пять звезд.

Повышенную проходимость автомобилю обеспечивают система полного привода с распределяемым крутящим моментом, двухступенчатая раздаточная коробка, две подвески — пружинная и пневматическая, активный дифференциал и несколько электронных систем помощи водителю. Особенно интересна программа «Брод» для преодоления водных преград глубиной до 90 см: 3D-камеры и датчик анализируют глубину воды, а электронная система Terrain Response регулирует высоту пневмоподвески для преодоления препятствий.

[ + – ] Дефендеру не страшны любые дорожные условия

В сложных дорожных условиях пригодится и функция "прозрачный капот": камеры выводят на экран картинку под капотом машины, позволяя объехать потенциальную опасность.

В общем, наш тест-драйв показал, что теперь это такой себе люксовый танк, напичканный электроникой, заботящийся о комфорте водителя и пассажиров и не забывающий о собственной сохранности.

Для модели предлагается широкая линейка бензиновых и дизельных моторов с диапазоном мощности от 240 до 400 л.с. (см. таблицу характеристик ниже). С любым из двигателем работает автоматическая 8-ступенчатая коробка передач, трансмиссия — полноприводная.

Сравнительная таблица характеристик и моделей Ленд Ровер Дефендер

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В нашем тестовом автомобиле установлен 2-литровый форсированный дизельный двигатель мощностью 240 л. с. и 430 Нм максимального крутящего момента. Заявленное ускорение с нуля до сотни — 9,1 сек. И действительно, на трассе этот великан порадует вас пристойной динамикой, хотя эта машина — для иного стиля езды и иных потребностей. Новый Def доставляет удовольствие в первую очередь мощью, габаритами и уверенностью, подкрепленными конструкционной прочностью и электронной начинкой от одного из самых престижных брендов.

Цена Land Rover Defender 2021 года

Цены на новый Defender стартуют с €59 тыс. за трехдверную версию с 2-литровым дизелем и доходит до 103 тыс. за плагин-гибрид. Тестовый автомобиль стоит €79 тыс.

Вердикт Фокуса

Достоинства

Впечатляющий внешний вид

Функциональный и стильный салон

Инновационные опции помощи водителю

Большой выбор дополнительных аксессуаров для путешествий

Недостатки

Шумоизоляция, но, возможно, дело в больших колёсах (R20), да и концепция внедорожника не требует отсутствия шумов

Технические характеристики нового Land Rover Defender

Тип — внедорожник

Двигатель — турбодизель семейства Ingenium, объем — 2 л, мощность — 240 л. с.

Макс. крут. момент — Нм (при об/мин) — 430/1400

Тип привода — полный

Трансмиссия — 8-ступенчатый "автомат"

Макс. скорость — 188 км/ч

Разгон от 0 до 100 км/ч — 9,1 сек.

Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 9,5 л

Средний расход в ходе тест-драйва по Киеву — 12 л

Цена тестируемой комплектации — € 79 160