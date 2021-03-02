Китайский семьянин. Чего ожидать от кроссовера JAC S3 и кому он подойдет – тест-драйв Фокуса

16 000 долларов и китайский кроссовер JAC S3 прямо из салона – ваш, но что предлагает производитель за эти деньги? Чтобы разобраться в вопросе, чем хорош самый продаваемый автомобиль бренда и какие у него недостатки, Фокус взял JAC S3 на недельный тест-драйв.

Как выглядит JAC S3

Автомобиль JAC S3 относится к классу субкомпактных кроссоверов B-SUV. Производитель называет его внедорожником, но, как и большинство собратьев по классу, это городской паркетник с передним приводом. Модель вышла в свет в 2015 году, в 2019 прошла рестайлинг, получив обновленную внешность и чуть более мощный мотор. На украинском рынке JAC S3 стал самой продаваемой моделью бренда, что можно объяснить его удобным "семейным" размером и относительно доступной ценой.

Своим силуэтом S3 напоминает скорее минивэн, чем внедорожник. При взгляде на JAC S3 мне вспомнился когда-то очень популярный у нас компактвен Chevrolet Tacuma. Впрочем, Джак S3 смотрится вполне современно, в первую очередь за счет широкой хромированной решетки радиатора и светодиодной оптики.

И все же внешность S3 воспринимается неоднозначно. Если JAC S4, тест-драйв которого Фокус уже делал, сумел перерасти типичные для китайского дизайна проблемы с гармоничностью линий, то S3 по-прежнему грешит некоторой непропорциональностью. Привлекают внимание капот, укороченный за счет выдвинутого вперед лобового стекла, и 16-дюймовые колеса, которые выглядят недостаточно большими для такого кузова. Сам кузов в свою очередь выглядит слишком узким для его высоты.

Неожиданный простор: салон JAC S3

Куда более удачным оказался салон JAC S3 – удивительно просторный для В-класса. Пространство будто "дутое" изнутри: поверхность центральной консоли простирается далеко вперед, образуя целый "стол", высокий потолок, приличное расстояние между передними сидениями и предостаточно места на заднем ряду – даже для высоких пассажиров. Несмотря на семейную направленность авто, в салоне сквозят спортивные нотки: красная прострочка сидений и руля, вышитый яркий логотип S3 на спинках передних кресел. Симпатично смотрятся отделка консоли из экокожи, серебристые накладки и вставки под карбон. Видно, что дизайнеры старались сделать интерьер не скучным и современным. Однако использованная в обивке кресел экокожа сильно "дубеет" на холоде и подогрев сидений очень бы не помешал, но этой опции нет ни в одной комплектации JAC S3.

Зато здесь большой центральный сенсорный дисплей, с помощью которого можно управлять основными настройками авто и аудиосистемой, сюда же выводится картинка с камеры заднего вида и сигналы парктроников. Имеется синхронизация со смартфоном, а вот ниши, подходящей по размерам для iPhone Max, не нашлось, и телефон постоянно "выпирал" из отделения, рискуя выпасть при резком маневре.

Удивило также расположение подлокотника для водителя, сдвинутого слишком далеко назад. Мой локоть никак не хотел там размещаться, разве что если принудительно отвести плечо – ведь если подлокотник есть, им хочется пользоваться. Но по всей видимости он был бы удобен только очень высокому мужчине. Зато на подлокотнике находится маленький дисплей, назначение которого поначалу было для меня загадкой. Затем выяснилось, что он отображает показатели работы воздушных дефлекторов для заднего ряда.

В целом, создатели явно пытались приблизить к современным стандартам JAC S3, салон которого стоило бы доработать с точки зрения эргономичности и мелких деталей. Впрочем, водитель и пассажиры Джак S3 будут чувствовать себя вполне комфортно.

Не спеша, но с комфортом: как едет кроссовер JAC S3

Под капотом у обновленного JAC S3 1,6 литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 119 л.с. и 150 Нм крутящего момента. В паре к нему идет механическая коробка передач либо CVT-вариатор, как у тестового автомобиля. И надо сказать, этот тандем особо никуда не спешит. Машина разгоняется размеренно, и если вы любите резкие старты, она точно не для вас. Зато набрав скорость, Джак S3 едет легко и задорно, с минимальной шумностью в салоне (благодаря звукоизоляции капота) и с плавным покачиванием на киевских выбоинах. Подвеска здесь приятно удивляет мягкостью: кроссовер JAC S3 на отлично сглаживает неровности дороги, не жалуясь стуком и скрипом, как иные бюджетные авто.

Что касается опций помощи водителю, то помимо системы помощи при парковке (по сути это передние и задние радары и камера заднего вида) Джак S3 оснащен системой помощи при подьеме по склону и системой стабилизации курсовой устойчивости ESP.

Комплектации JAC S3

На украинском рынке автомобиль представлен представлен в комплектациях Luxury и Intelligent, в которых в свою очередь есть выбор между механической коробкой передач и вариатором. В наивысшей комплектации Intelligent, как у тестового авто, кроссовер, помимо упомянутых выше опций, может похвастаться системой контроля давления в шинах, климат и круиз контролем, системой очищения воздуха в салоне, синхронизацией с IOS та Android.

Стоимость Джак С3 варьируется от 402 500 до 445 625 гривен (на момент подготовки статьи).

Тест-драйв JAC S3: вердикт Фокуса

Достоинства JAC S3

Высокая посадка и хороший обзор

Просторный салон

Мягкая подвеска

Недостатки JAC S3

Неторопливость тандема двигателя и вариатора

Жесткой экокоже в холода очень не хватает подогрева

Технические характеристики JAC S3