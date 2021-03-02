Китайський сім'янин. Чого очікувати від кросовера JAC S3 і кому він підійде — тест-драйв Фокуса

16 000 доларів і китайський кросовер JAC S3 прямо з салону — ваш, але що пропонує виробник за ці гроші? Щоб розібратися у питанні, чим хороший найпродаваніший автомобіль бренду і які у нього недоліки, Фокус взяв JAC S3 на тижневий тест-драйв.

Як виглядає JAC S3

Автомобіль JAC S3 відноситься до класу субкомпактних кросоверів B-SUV. Виробник називає його позашляховиком, але, як і більшість побратимів по класу, це міський паркетник з переднім приводом. Модель вийшла у світ у 2015 році, у 2019 пройшла рестайлінг, отримавши оновлену зовнішність і трохи потужніший мотор. На українському ринку JAC S3 став найпродаванішою моделлю бренду, що можна пояснити його зручним "сімейним" розміром і відносно доступною ціною.

Своїм силуетом S3 нагадує скоріше мінівен, ніж позашляховик. При погляді на JAC S3 мені згадався колись дуже популярний у нас компактвен Chevrolet Tacuma. Втім, Джак S3 виглядає цілком сучасно, в першу чергу за рахунок широкої хромованої решітки радіатора та світлодіодної оптики.

І все ж зовнішність S3 сприймається неоднозначно. Якщо JAC S4, тест-драйв якого Фокус вже робив, зумів перерости типові для китайського дизайну проблеми з гармонійністю ліній, то S3 як і раніше грішить деякою непропорційністю. Привертають увагу капот, укорочений за рахунок висунутого вперед лобового скла, і 16-дюймові колеса, які виглядають недостатньо великими для такого кузова. Сам кузов зі свого боку виглядає занадто вузьким для його висоти.

Несподіваний простір: салон JAC S3

Набагато вдалішим виявився салон JAC S3 — дивно просторий для В-класу. Простір ніби "дутий" зсередини: поверхня центральної консолі простягається далеко вперед, утворюючи цілий "стіл", висока стеля, пристойна відстань між передніми сидіннями і більше ніж достатньо місця на задньому ряду — навіть для високих пасажирів. Незважаючи на сімейну спрямованість авто, в салоні вчуваються спортивні нотки: червона прострочка сидінь та керма, вишитий яскравий логотип S3 на спинках передніх крісел. Симпатично виглядають обробка консолі з екошкіри, сріблясті накладки і вставки під карбон. Видно, що дизайнери намагалися зробити інтер'єр не нудним і сучасним. Однак використана в оббивці крісел екошкіра сильно "дубіє" на холоді і підігрів сидінь дуже б не завадив, але цієї опції немає в жодній комплектації JAC S3.

Зате тут великий центральний сенсорний дисплей, за допомогою якого можна управляти основними налаштуваннями авто і аудіосистемою, сюди ж виводиться картинка з камери заднього виду і сигнали парктроніків. Є синхронізація зі смартфоном, а ось ніші, яка підходить за розмірами для iPhone Max, не знайшлося, і телефон постійно "випирав" з відділення, ризикуючи випасти під час різкого маневру.

Здивувало також розташування підлокітника для водія, зрушеного занадто далеко назад. Мій лікоть ніяк не хотів там розміщуватися, хіба якщо примусово відвести плече — адже якщо підлокітник є, ним хочеться користуватися. Але, схоже, він був би зручний тільки дуже високому чоловікові. Зате на підлокітнику знаходиться маленький дисплей, призначення якого спочатку було для мене загадкою. Потім з'ясувалося, що він відображає показники роботи повітряних дефлекторів для заднього ряду.

Загалом, творці явно намагалися наблизити до сучасних стандартів JAC S3, салон якого варто було б доопрацювати з точки зору ергономіки та дрібних деталей. Втім, водій і пасажири Джак S3 відчуватимуть себе цілком комфортно.

Не поспішаючи, але з комфортом: як їде кросовер JAC S3

Під капотом у оновленого JAC S3 1,6 літровий бензиновий атмосферний двигун потужністю 119 к.с. і 150 Нм крутного моменту. У парі до нього йде механічна коробка передач або CVT-варіатор, як у тестового автомобіля. І треба сказати, цей тандем особливо нікуди не поспішає. Машина розганяється розмірено, і якщо ви любите різкі старти, вона точно не для вас. Зате набравши швидкість, Джак S3 їде легко і завзято, з мінімальною гучністю в салоні (завдяки звукоізоляції капота) і з плавним погойдуванням на київських вибоїнах. Підвіска тут приємно дивує м'якістю: кросовер JAC S3 на відмінно згладжує нерівності дороги, не скаржачись стуком і скрипом, як інші бюджетні авто.

Що стосується опцій допомоги водієві, то крім системи допомоги при паркуванні (по суті це передні і задні радари та камера заднього виду) Джак S3 оснащений системою допомоги при підйомі схилом і системою стабілізації курсової стійкості ESP.

Комплектації JAC S3

На українському ринку автомобіль представлений представлений в комплектаціях Luxury та Intelligent, в яких зі свого боку є вибір між механічною коробкою передач і варіатором. У найвищої комплектації Intelligent, як у тестового авто, кросовер, крім згаданих вище опцій, може похвалитися системою контролю тиску в шинах, клімат і круїз контролем, системою очищення повітря в салоні, синхронізацією з IOS та Android.

Вартість Джак С3 варіюється від 402 500 до 445 625 гривень (на момент підготовки статті).

Тест-драйв JAC S3: вердикт Фокуса

Переваги JAC S3

Висока посадка і хороший огляд

Просторий салон

М'яка підвіска

Недоліки JAC S3

Неквапливість тандему двигуна і варіатора

Жорсткій екошкірі в холодну погоду дуже не вистачає підігріву

Технічні характеристики JAC S3