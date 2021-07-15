В Великобритании построили электрические Land Rover Defender на базе Tesla (видео)

Электрические внедорожники на базе классических Land Rover Defender оценили в 200 000 долларов.

Обычными электромобилями сегодня уже трудно кого-то удивить. Но когда речь заходит о переводе на электротягу классических Land Rover Defender, интерес появляется даже у людей, которые далеки от электротемы. Особенно, если учесть что эти электрические Дефендеры построены на шасси Tesla.

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Конверсию двух внедорожников — Defender 90 и Defender 110 — в электромобили выполнила британская компания Electric Classic Cars. Она занимается трансформацией классических машин, будь то крошечный Fiat 500, или классическая Ferrari, в быстрые электромобили.

Spectre Defender на шасси Land Rover Defender 110 2010 года и Doris Defender, созданный на базе Defender 90 1996 года, представляют собой два уникальных электромобиля с одинаковой производительностью. Они оба производят 450 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Spectre построен по мотивам легендарного Defender Джеймса Бонда из фильма "007: Спектр" 2015 года с Дэниелом Крейгом в главной роли. При цене в 208 000 долларов он весит внушительные 2600 кг и имеет запас хода в 240 км.

Короткий Doris Defender имеет более сдержанную внешность. Двухдверный внедорожник весит около 2000 кг, и стоит при этом почти 175 000 долларов. Запас хода на одном заряде батареи составляет около 320 км. Разгонная динамика впечатляет. Неказистый с виду внедорожник разгонялся с места до 100 км/ч за 3,95 секунды.

Defender 90 превратили в "электричку" путем установки электродвигателя по центру автомобиля. Аккумуляторы, позаимствованные у Tesla Model S 100D, установили под капотом и в багажнике. Это позволило получить идеальную развесовку — 50/50. Под капотом находятся всего лишь расширительный бачок системы охлаждения аккумуляторов, насос гидроусилителя рулевого управления, а также усилитель тормозов.

[ + – ] Оригинальный Defender, снимавшийся в фильме о Джеймсе Бонде.

Испытания показывают, что электрические внедорожники в некоторых аспектах даже лучше готовы к офф-роуду, чем классические машины. Так, система рекуперации позволяет более плавно и мягко замедляться перед препятствиями, а компоненты электрической системы Tesla, заявленные как водонепроницаемые, существенно повышают уровень преодолеваемого брода.

Как мы ранее писали, новый Land Rover Defender специально покрыли ржавчиной. Состарить пластиковые детали было не так просто, тюнерам пришлось использовать специальную технологию напыления порошка.

Ранее Фокус тестировал новый Land Rover Defender. В 2021 году автомобиль представлен в Украине в шести комплектациях — Defender, S, SE, HSE, Defender X и First Edition.