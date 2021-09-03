Land Rover показал спецверсию Defender Bond Edition, посвященную Бондиане (видео)

Новый Land Rover Defender лимитированной серии Bond Edition отличается акцентами в экстерьере и интерьере.

Компания Land Rover отмечает свое участие в последнем фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать" выпуском специального издания Defender. Bond Edition выпущен тиражом всего в 300 экземпляров и доступен в версиях Defender 110 или 90 и вдохновлен автомобилями, которые появляются в предстоящем фильме. Bond Edition сочетает в себе расширенный черный пакет с 22-дюймовыми легкосплавными дисками Luna Gloss Black и фирменными передними тормозными суппортами Xenon Blue.

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[ + – ] Bond Edition выпущен тиражом всего в 300 экземпляров

Наряду с темным внешним видом внедорожник также получил шильдик Defender 007 сзади, особенные накладки на пороги и специально разработанную анимацию запуска сенсорного экрана.

[ + – ] Land Rover Defender 2021 V8 Bond Edition

Под капотом находится 5,0-литровый двигатель V8, который выдает 525 л.с. и 625 Нм максимального крутящего момента, что позволяет внедорожнику разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5 секунд.

[ + – ] Bond Edition получил и специально разработанную анимацию запуска сенсорного экрана

Максимальная скорость составляет впечатляющие для такого тяжелого автомобиля 240 км/ч. В новой серии Бондианы наряду с Land Rover Defender, эпизодические роли сыграют два Range Rover Sport SVR, Range Rover Classic и Land Rover Series III. Премьера кинофильма состоится 30 сентября.

[ + – ] Bond Edition сочетает в себе расширенный черный пакет

Как писал Фокус, в Великобритании построили электрические Land Rover Defender на базе Tesla. Конверсию двух внедорожников — Defender 90 и Defender 110 — в электромобили выполнила британская компания Electric Classic Cars.