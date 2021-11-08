В Україні різко обвалилося виробництво автомобілів

Автовиробництво за місяць поменшало на 68%. Найбільше падіння – у сегменті легкових автомобілів.

Український автопром у жовтні продемонстрував різке падіння виробництва. За місяць українські підприємства випустили лише 292 одиниці автотранспортних засобів. Це одразу на 68% менше, ніж у вересні та на 58% — ніж у жовтні минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Найбільший обвал відмічений у сегменті легкових автомобілів – їх випустили лише 202 – одразу в чотири рази менше, ніж у вересні. Нагадаємо, наразі легкові моделі збирають два українські підприємства – ЗАЗ та "Єврокар". Швидше за все, причинами падіння виробництва стали посилення карантину та глобальний дефіцит мікрочіпів.

[ + – ] Виробництво автобусів зросло на 13% Фото: ЗАЗ

Комерційних автомобілів випустили лише три, не рахуючи продукцію КрАЗу, адже кременчуцьке підприємство не публікує статистику з 2016 року. А от у сегменті автобусів відмічено зростання у 13% — до 87 одиниць.

Важливо

ТОП-10 лідерів авторинку в жовтні: яким авто віддають перевагу українці

У розрізі 2021 року загалом ситуація має кращий вигляд, адже вироблено 7002 автотранспортні засоби, що на 85% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них:

Легкових автомобілів – 6337 (+97%)

Комерційних автомобілів – 27 (-25%)

Автобусів – 638 (+17%)

Раніше Фокус розповідав, що в Україні почали продавати більше електромобілів. Попит виріс як на нові, так і на вживані моделі.