В Україні різко обвалилося виробництво автомобілів
Автовиробництво за місяць поменшало на 68%. Найбільше падіння – у сегменті легкових автомобілів.
Український автопром у жовтні продемонстрував різке падіння виробництва. За місяць українські підприємства випустили лише 292 одиниці автотранспортних засобів. Це одразу на 68% менше, ніж у вересні та на 58% — ніж у жовтні минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Найбільший обвал відмічений у сегменті легкових автомобілів – їх випустили лише 202 – одразу в чотири рази менше, ніж у вересні. Нагадаємо, наразі легкові моделі збирають два українські підприємства – ЗАЗ та "Єврокар". Швидше за все, причинами падіння виробництва стали посилення карантину та глобальний дефіцит мікрочіпів.
Комерційних автомобілів випустили лише три, не рахуючи продукцію КрАЗу, адже кременчуцьке підприємство не публікує статистику з 2016 року. А от у сегменті автобусів відмічено зростання у 13% — до 87 одиниць.Важливо
У розрізі 2021 року загалом ситуація має кращий вигляд, адже вироблено 7002 автотранспортні засоби, що на 85% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них:
- Легкових автомобілів – 6337 (+97%)
- Комерційних автомобілів – 27 (-25%)
- Автобусів – 638 (+17%)
Раніше Фокус розповідав, що в Україні почали продавати більше електромобілів. Попит виріс як на нові, так і на вживані моделі.