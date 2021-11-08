В Украине резко обвалилось производство автомобилей

Автопроизводство за месяц уменьшилось на 68%. Наибольшее падение – в сегменте легковых автомобилей.

Украинский автопром в октябре продемонстрировал резкое падение производства. За месяц украинские предприятия выпустили всего 292 единиц автотранспортных средств. Это сразу на 68% меньше, чем в сентябре и на 58% — чем в октябре прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

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Наибольший обвал отмечен в сегменте легковых автомобилей – их выпустили всего 202 – сразу в четыре раза меньше, чем в сентябре. Напомним, на данный момент легковые модели собирают два украинских предприятия – ЗАЗ и "Еврокар". Скорее всего, причинами падения производства стали усиление карантина и глобальный дефицит микрочипов.

[ + – ] Производство автобусов выросло на 13% Фото: ЗАЗ

Коммерческих автомобилей выпустили лишь три, не считая продукцию КрАЗа, ведь кременчугское предприятие не публикует статистику с 2016 года. А вот в сегменте автобусов отмечен рост в 13% — до 87 единиц.

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В разрезе 2021 года в целом ситуация выглядит лучше, ведь произведено 7002 автотранспортных средства, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них:

Легковых автомобилей – 6337 (+97%)

Коммерческих автомобилей – 27 (-25%)

Автобусов – 638 (+17%)

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине стали продавать больше электромобилей. Спрос вырос как на новые, так и на подержанные модели.