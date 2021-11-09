Ford показал мощного и недорогого конкурента Гелендвагена

Ford Bronco Raptor оснастят 3,5-литровым турбомотором. Он сможет форсировать броды глубиной 85 см.

Опубликованы первые официальные фото Ford Bronco Raptor. Мощная заряженная версия популярного внедорожника появится в 2022 году. Об этом сообщает сайт The Bronco Nation.

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[ + – ] Клиренс составляет 295 мм Фото: Ford

Новый Ford Bronco Raptor обклеен камуфляжем, но видно, что внешние отличия от стандартного внедорожника минимальные. Автомобиль получил особую решетку радиатора в духе Ford F-150 Raptor. Также расширили колесные арки, чтобы поместить огромные 37-дюймовые шины для бездорожья.

У Ford F-150 Raptor, скорее всего, позаимствуют и двигатель. Бензиновый 3,5-литровый V6 с двумя турбинами развивает 457 л. с. и обладает крутящим моментом в 690 Н∙м. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая КПП.

[ + – ] Полный привод дополнен блокировками дифференциалов Фото: Ford

Таким образом, Ford Bronco Raptor станет более доступным конкурентом мощных версий Land Rover Defender и Mercedes-Benz G500, а также заряженному Jeep Wrangler 392. Впрочем, внедорожник будет существенно дешевле конкурентов – цены стартуют примерно с 60 тыс. долларов.

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Однако упор делают не только на динамические характеристики, но и на внедорожные способности. Внедорожник получит блокировки дифференциалов и длинноходые амортизаторы Bilstein, а его клиренс достигнет 295 мм. Ford Bronco Raptor сможет преодолевать броды глубиной до 85 см.

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