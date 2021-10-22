Ford представив найекономічніший у світі пікап: витрачає 5,6 л на 100 км

Ford Maverick — новий компактний пікап на платформі кросовера Kuga. Ціни стартують з 21,5 тис. доларів.

У США надійшов у продаж новий Ford Maverick. Компактний пікап Ford здивував рекордно низькою витратою палива в своєму класі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Паспортна витрата палива Ford Maverick у базовій передньопривідній версії — 5,6 л/100 км у міському циклі та 7,1 л/100 км — у заміському. Жоден серійний пікап не є настільки економічним.

[ + – ] Maverick — найкомпактніший пікап Ford Фото: Ford

Справа в тому, що Ford Maverick 2022 у базовому виконанні отримав гібридну установку. Бензинова 2,5-літрова четвірка й електромотор сумарно розвивають 191 к. с. Купити пікап Ford можна за досить демократичною ціною від 21,5 тис. доларів.

Варто зазначити, що повнопривідна версія моделі оснащена 2,0-літровим бензиновим турбомотором EcoBoost. Він не настільки економічний (10,7 л/100 км у місті та 8,1 л/100 км на трасі), але розвиває 250 к. с.

[ + – ] Ford Maverick — близький родич кросовера Kuga Фото: Ford

Новий Ford Maverick — вельми нетиповий пікап. У нього немає рами, адже побудований на подовженій платформі кросовера Ford Kuga. За мірками пікапів, автомобіль невеликий — трохи більше 5 м у довжину. Вантажопідйомність становить 680 кг. Головним конкурентом моделі стане пікап Hyundai Santa Cruz на базі моделі Tucson.

[ + – ] Вантажопідйомність пікапа — 680 кг Фото: Ford

До речі, риси дизайну у Maverick запозичить і його старший брат — Ford Ranger нового покоління. Пікап нещодавно показали на перших фото.

Також раніше Фокус розповідав про новий кросовер Ford Evos. Він прийшов на зміну популярної моделі Mondeo.