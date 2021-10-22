Ford представил самый экономичный в мире пикап: расходует 5,6 л на 100 км

Ford Maverick – новый компактный пикап на платформе кроссовера Kuga. Цены стартуют с 21,5 тыс. долларов.

В США поступил в продажу новый Ford Maverick. Компактный пикап Ford удивил рекордно низким расходом топлива в своем классе. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Паспортный расход топлива Ford Maverick в базовой переднеприводной версии – 5,6 л/100 км в городском цикле и 7,1 л/100 км – в загородном. Ни один серийный пикап не является столь экономичным.

[ + – ] Maverick - самый компактный пикап Ford Фото: Ford

Дело в том, что Ford Maverick 2022 в базовом исполнении получил гибридную установку. Бензиновая 2,5-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 191 л. с. Купить пикап Ford можно по весьма демократичной цене от 21,5 тыс. долларов.

Следует отметить, что полноприводная версия модели оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost. Он не столь экономичный (10,7 л/100 км в городе и 8,1 л/100 км на трассе), но зато развивает 250 л. с.

[ + – ] Ford Maverick - близкий родственник кроссовера Kuga Фото: Ford

Новый Ford Maverick – весьма нетипичный пикап. У него нет рамы, ведь построен он на удлиненной платформе кроссовера Ford Kuga. По меркам пикапов, автомобиль небольшой – чуть больше 5 м в длину. Грузоподъемность составляет 680 кг. Главным конкурентом модели станет пикап Hyundai Santa Cruz на базе модели Tucson.

[ + – ] Грузоподъемность пикапа - 680 кг Фото: Ford

К слову, черты дизайна у Maverick позаимствует и его старший брат – Ford Ranger нового поколения. Пикап недавно показали на первых фото.

Также ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Ford Evos. Он пришел на смену популярной модели Mondeo.