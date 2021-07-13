Самый красивый пикап Hyundai поступил в продажу: названы цены

В США цены на Hyundai Santa Cruz стартуют с отметки 24 тысячи долларов.

Новый пикап Hyundai Santa Cruz 2022 модельного года, сконструированный на платформе кроссовер Tucson, был представлен еще в середине апреля, а теперь наконец стали известны цены на новинку. Модель создана с прицелом на рынок Северной Америки и пока будет продаваться исключительно там.

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Напомним, пикап может оснащаться одним из двух бензиновых четырехцилиндровых моторов. Это атмосферник 2.5 GDI (193 л.с.) в паре с классическим восьмиступенчатым "автоматом" и турбомотор 2.5 T-GDI (280 л.с.) с восьмиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Итак, машина с базовым атмосферником в стартовой комплектации с передним приводом обойдется в 23 990 долларов (без учета доставки к дилеру). В оснащении — 18-дюймовые легкосплавные колеса, кондиционер, бесключевой доступ, медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и шестью динамиками. Электронные ассистенты — автоматический дальний свет, слежение за разметкой, удержание в полосе. Такой же пикап с полным приводом стоит 25 490 долларов.

Покупатели также могут выбрать пакет Activity Package за 3270 долларов, который включает люк на крыше, крышку грузового отсека, светодиодные фары, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и беспроводную зарядку для смартфона.

С такими ценами модели будет непросто конкурировать в сегменте доступных компактных пикапов, ведь недавно представленный Ford Maverick стартует с отметки 19 995 долларов.

Версии Hyundai Santa Cruz с турбомотором еще дороже и доступны только в двух богатых комплектациях. В первой из них за 35 680 долларов есть светодиодные фары, двухзонный климат-контроль. А самый дорогой Santa Cruz 2.5 T-GDI в комплектации Limited стоит 39 720 долларов. У такой машины 20-дюймовые колеса, кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, руль с подогревом, более крупный 10,25-дюймовой дисплей медиасистемы, аудиосистема премиум-класса Bose. Кроме того есть система кругового обзора, интеллектуальная система ограничения скорости и адаптивный круиз-контроль с функций торможения до полной остановки.

В продаже пикап Santa Cruz появится в конце июля. Машина производится на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.

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