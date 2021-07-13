Найкрасивіший пікап Hyundai надійшов у продаж: названі ціни

У США ціни на Hyundai Santa Cruz стартують з позначки 24 тисячі доларів.

Новий пікап Hyundai Santa Cruz 2022 модельного року, сконструйований на платформі кросовер Tucson, був представлений ще в середині квітня, а тепер нарешті стали відомі ціни на новинку. Модель створена з прицілом на ринок Північної Америки і поки буде продаватися виключно там.

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Нагадаємо, пікап може оснащуватися одним з двох бензинових чотирициліндрових моторів. Це атмосферник 2.5 GDI (193 к.с.) у парі з класичним восьмиступінчастим "автоматом" і турбодвигун 2.5 T-GDI (280 к.с.) з восьмиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями.

Отже, машина з базовим атмосферником у стартовій комплектації з переднім приводом обійдеться в 23 990 доларів (без урахування доставки до дилера). В оснащенні — 18-дюймові легкосплавні колеса, кондиціонер, безключовий доступ, медіасистеми з 8-дюймовим дисплеєм і шістьма динаміками. Електронні асистенти — автоматичне дальнє світло, стеження за розміткою, утримання в смузі. Такий же пікап з повним приводом коштує 25 490 доларів.

Покупці також можуть вибрати пакет Activity Package за 3270 доларів, який включає люк на даху, кришку вантажного відсіку, світлодіодні фари, 10,25-дюймову цифрову приладову панель і бездротову зарядку для смартфона.

З такими цінами моделі буде непросто конкурувати в сегменті доступних компактних пікапів, адже недавно представлений Ford Maverick стартує з позначки 19 995 доларів.

Версії Hyundai Santa Cruz з турбодвигуном ще дорожчі і доступні тільки у двох багатих комплектаціях. У першій з них за 35 680 доларів є світлодіодні фари, двозонний клімат-контроль. А найдорожчий Santa Cruz 2.5 T-GDI в комплектації Limited коштує 39 720 доларів. У такої машини 20-дюймові колеса, шкіряні сидіння з підігрівом і вентиляцією, кермо з підігрівом, більший 10,25-дюймової дисплей медіасистеми, аудіосистема преміум-класу Bose. Крім того є система кругового огляду, інтелектуальна система обмеження швидкості та адаптивний круїз-контроль з функцією гальмування до повної зупинки.

У продажу пікап Santa Cruz зʼявиться наприкінці липня. Машина виробляється на заводі Hyundai в Монтгомері, штат Алабама.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні оголошено ціни та комплектації на електромобіль Hyundai Ioniq 5. Новинка буде доступна з двома батареями різної ємності, у версіях з моно- та повним приводом.

Також ми розповідали, що в США пікап Toyota Tacoma досяг пробігу 2,4 млн км і продовжує експлуатуватися. Власник автомобіля проїжджає на ньому близько 800 км щодня.