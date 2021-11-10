Mondeo на максималках: первые фото нового конкурента Audi A6 и Lexus ES от Ford
Lincoln Zephyr – роскошный собрат нового Ford Mondeo. Он приходит на смену модели MKZ.
Опубликованы первые фото Lincoln Zephyr. Премиальный седан Е-класса официально представят в этом месяце на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Lincoln Zephyr рассекретило китайское министерство промышленности, ведь именно в этой стране с 2022 года стартует производство модели. Она станет преемником Lincoln MKZ, а ее конкурентами станут Audi A6 и Lexus ES.
Как и MKZ, Lincoln Zephyr 2022 будет роскошным собратом Ford Mondeo, ведь два седана построены на одной платформе. Его даже рассекретили одновременно с новым Mondeo пятого поколения. Авто немного крупнее предшественника:
- Длина – 4982 мм
- Ширина – 1865 мм
- Высота – 1485 мм
- Колесная база – 2930 мм
Серийный Lincoln Zephyr практически не отличается от представленного полгода назад концепт-кара. У него стремительный дизайн с обилием хромированных и лакированных деталей. Стандартными являются 18-дюймовые литые диски.Важно
Седан оснащен 2,0-литровым 238-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Автомобиль массой 2054 кг разгоняется до 225 км/ч. Позже появится еще и гибрид Lincoln Zephyr.
Ранее Фокус рассказывал о новом заряженном внедорожнике Ford Bronco Raptor. Он станет более доступной альтернативой Гелендвагену.