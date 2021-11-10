Mondeo на максималках: первые фото нового конкурента Audi A6 и Lexus ES от Ford

Lincoln Zephyr – роскошный собрат нового Ford Mondeo. Он приходит на смену модели MKZ.

Опубликованы первые фото Lincoln Zephyr. Премиальный седан Е-класса официально представят в этом месяце на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Новый Lincoln Zephyr рассекретило китайское министерство промышленности, ведь именно в этой стране с 2022 года стартует производство модели. Она станет преемником Lincoln MKZ, а ее конкурентами станут Audi A6 и Lexus ES.

[ + – ] Модель приходит на смену Lincoln MKZ Фото: CarNewsChina

Как и MKZ, Lincoln Zephyr 2022 будет роскошным собратом Ford Mondeo, ведь два седана построены на одной платформе. Его даже рассекретили одновременно с новым Mondeo пятого поколения. Авто немного крупнее предшественника:

Длина – 4982 мм

Ширина – 1865 мм

Высота – 1485 мм

Колесная база – 2930 мм

[ + – ] Седан построен на базе нового Ford Mondeo Фото: CarNewsChina

Серийный Lincoln Zephyr практически не отличается от представленного полгода назад концепт-кара. У него стремительный дизайн с обилием хромированных и лакированных деталей. Стандартными являются 18-дюймовые литые диски.

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Седан оснащен 2,0-литровым 238-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической КПП. Автомобиль массой 2054 кг разгоняется до 225 км/ч. Позже появится еще и гибрид Lincoln Zephyr.

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