Український виробник передав армії нову автотехніку на 100 мільйонів гривень

Вантажні автомобілі, позашляховики та пікапи вже експлуатують підрозділи ЗСУ та тероборони.

Збройні сили України та підрозділи територіальної оборони постійно отримують нові вантажні автомобілі та бронеавтомобілі. Техніку загальною вартістю близько 100 млн гривень надала корпорація "Богдан". Про це повідомляють на її офіційному сайті.

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[ + – ] Серед переданої техніки є і бронеавтомобілі

З моменту початку бойових дій кілька десятків одиниць автомобільної техніки передали територіальним центрам комплектації та соціальної підтримки, військовим частинам та силам тероборони. Серед них — бронеавтомобілі, вантажівки, позашляховики, пікапи, кросовери та спецтехніка. В майбутньому підприємства корпорації забезпечать належне технічне обслуговування автомобілів.

[ + – ] Пікапи вже експлуатують батальйони тероборони Києва

Частину техніки вже активно використовують. Зокрема, відомо, що пікапи та позашляховики Богдан уже експлуатує 206 батальйон тероборони Києва. Автомобілі використовуватимуть не лише для перевезення військовослужбовців, а й для евакуації цивільного населення та забезпечення життєдіяльності міст.

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Раніше Фокус повідомляв, що бронеавтомобілі для ЗСУ передав безоплатно КрАЗ. Їхня сумарна вартість — мільйон доларів.