Украинский производитель передал армии новую автотехнику на 100 миллионов гривен

Грузовые автомобили, внедорожники и пикапы уже эксплуатируются подразделениями ВСУ и терробороны.

Вооруженные силы Украины и подразделения территориальной обороны постоянно получают новенькие грузовые авто и бронеавтомобили. Технику общей стоимостью около 100 млн. гривен предоставила корпорация "Богдан". Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Среди переданной техники есть и бронеавтомобили

С момента начала боевых действий несколько десятков единиц автомобильной техники были переданы территориальным центрам комплектации и социальной поддержки, военным частям и силам терробороны. Среди них – бронеавтомобили, грузовики, внедорожники, пикапы, кроссоверы и спецтехника. В будущем предприятия корпорации обеспечат надлежащее техническое обслуживание автомобилей.

[ + – ] Пикапы уже эксплуатируются батальоном терробороны Киева

Часть техники уже активно используется. В частности, известно, что пикапы и внедрожники Богдан уже эксплуатирует 206 батальон терробороны Киева. Автомобили будут использоваться не только для перевозки военнослужащих, но и для эвакуации гражданского населения и обеспечения жизнедеятельности городов.

Важно

В Украине упростили ввоз евроблях: кто может воспользоваться новыми правилами

Ранее Фокус сообщал, что бронеавтомобили для ВСУ передал безвозмездно КрАЗ. Их суммарная стоимость – миллион долларов.