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Украинский производитель передал армии новую автотехнику на 100 миллионов гривен

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корпорация Богдан, батальон терробороны, грузовые автомобили, авто для армии, техника для армии
ВСУ и терробороны получили десятки единиц техники

Грузовые автомобили, внедорожники и пикапы уже эксплуатируются подразделениями ВСУ и терробороны.

Вооруженные силы Украины и подразделения территориальной обороны постоянно получают новенькие грузовые авто и бронеавтомобили. Технику общей стоимостью около 100 млн. гривен предоставила корпорация "Богдан". Об этом сообщается на ее официальном сайте.

корпорация Богдан, батальон терробороны, грузовые автомобили, авто для армии, техника для армии
Среди переданной техники есть и бронеавтомобили

С момента начала боевых действий несколько десятков единиц автомобильной техники были переданы территориальным центрам комплектации и социальной поддержки, военным частям и силам терробороны. Среди них – бронеавтомобили, грузовики, внедорожники, пикапы, кроссоверы и спецтехника. В будущем предприятия корпорации обеспечат надлежащее техническое обслуживание автомобилей.

корпорация Богдан, батальон терробороны, грузовые автомобили, авто для армии, техника для армии
Пикапы уже эксплуатируются батальоном терробороны Киева

Часть техники уже активно используется. В частности, известно, что пикапы и внедрожники Богдан уже эксплуатирует 206 батальон терробороны Киева. Автомобили будут использоваться не только для перевозки военнослужащих, но и для эвакуации гражданского населения и обеспечения жизнедеятельности городов.

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