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В Украине упростили ввоз евроблях: кто может воспользоваться новыми правилами

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Фото: Stellantis | По упрощенной процедуре растамаживают только внедорожники, минивэны и микроавтобусы

Таможня облегчила ввоз определенных типов авто. Пропускать их будут по специальной процедуре.

В Украине внедрили новые правила ввоза из-за границы авто на еврономерах. Упрощенный режим ввели для транспортных средств, которые являются гуманитарной помощью для ВСУ и терробороны. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Новые правила распространяются только на определенные типы автомобилей – внедорожники, минивэны и микроавтобусы. Ввезти седан по упрощенной процедуре не получится.

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На таможне опубликовали порядок провоза гуманитарной помощи
Фото: Государственная таможенная служба

Для удобства выписан порядок прохождения гуманитарной помощью таможни:

  • При въезде в Украину водитель проходит паспортный контроль и предъявляет документы на транспортное средство;
  • При прохождении таможенного контроля заполняется декларация о перечне товаров, признанных гуманитарной помощью в соответствии с постановлением Кабмина №174 от 1.03. 2022 г. Там должны быть указаны инициалы декларанта и водителя, марка, номер и VIN-код авто, отправитель и получатель гуманитарной помощи;
  • Обязательным является наличие у водителя документов, подтверждающих получателя гуманитарной помощи и цели ввоза;
  • Декларант обязывается снять авто с учета;
  • После прохождения контроля авто покидает пункт пропуска.
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