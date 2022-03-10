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В Украине упростили ввоз евроблях: кто может воспользоваться новыми правилами
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Таможня облегчила ввоз определенных типов авто. Пропускать их будут по специальной процедуре.
В Украине внедрили новые правила ввоза из-за границы авто на еврономерах. Упрощенный режим ввели для транспортных средств, которые являются гуманитарной помощью для ВСУ и терробороны. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Новые правила распространяются только на определенные типы автомобилей – внедорожники, минивэны и микроавтобусы. Ввезти седан по упрощенной процедуре не получится.
Для удобства выписан порядок прохождения гуманитарной помощью таможни:
- При въезде в Украину водитель проходит паспортный контроль и предъявляет документы на транспортное средство;
- При прохождении таможенного контроля заполняется декларация о перечне товаров, признанных гуманитарной помощью в соответствии с постановлением Кабмина №174 от 1.03. 2022 г. Там должны быть указаны инициалы декларанта и водителя, марка, номер и VIN-код авто, отправитель и получатель гуманитарной помощи;
- Обязательным является наличие у водителя документов, подтверждающих получателя гуманитарной помощи и цели ввоза;
- Декларант обязывается снять авто с учета;
- После прохождения контроля авто покидает пункт пропуска.
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Ранее Фокус сообщал, что конфискованные евробляхи передадут на нужды армии и терробороны.