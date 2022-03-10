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Авто Російсько-українська війна

В Україні спростили ввезення євроблях: хто може скористатися новими правилами

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Фото: Stellantis | За спрощеною процедурою розмитнюють лише позашляховики, мінівени та мікроавтобуси

Митниця спростила ввезення певних типів автомобілів. Пропускатимуть їх за спеціальною процедурою.

В Україні впровадили нові правила ввезення з-за кордону авто на єврономерах. Спрощений режим запровадили для транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою для ЗСУ та тероборони. Про це повідомляє Державна митна служба.

Нові правила поширюються лише на певні типи автомобілів — позашляховики, мінівени та мікроавтобуси. Ввезти седан за спрощеною процедурою не вдасться.

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На митниці опублікували порядок провезення гуманітарної допомоги
Фото: Державна митна служба

Для зручності виписали порядок проходження митниці для гуманітарної допомоги :

  • В'їжджаючи в Україну, водій проходить паспортний контроль та подає документи на транспортний засіб;
  • Під час проходження митного контролю заповнюють декларацію про перелік товарів, визнаних гуманітарною допомогою відповідно до постанови Кабміну №174 від 1.03. 2022 р. Там мають бути зазначені ініціали декларанта та водія, марка, номер та VIN-код авто, відправник та одержувач гуманітарної допомоги;
  • Обов'язковою є наявність у водія документів, що підтверджують отримувача гуманітарної допомоги та мети ввезення;
  • Декларант зобов'язується зняти авто з обліку;
  • Після проходження контролю авто залишає пункт пропуску.
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