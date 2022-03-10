Авто Російсько-українська війна
В Україні спростили ввезення євроблях: хто може скористатися новими правилами
8996
Митниця спростила ввезення певних типів автомобілів. Пропускатимуть їх за спеціальною процедурою.
В Україні впровадили нові правила ввезення з-за кордону авто на єврономерах. Спрощений режим запровадили для транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою для ЗСУ та тероборони. Про це повідомляє Державна митна служба.
Нові правила поширюються лише на певні типи автомобілів — позашляховики, мінівени та мікроавтобуси. Ввезти седан за спрощеною процедурою не вдасться.
Для зручності виписали порядок проходження митниці для гуманітарної допомоги :
- В'їжджаючи в Україну, водій проходить паспортний контроль та подає документи на транспортний засіб;
- Під час проходження митного контролю заповнюють декларацію про перелік товарів, визнаних гуманітарною допомогою відповідно до постанови Кабміну №174 від 1.03. 2022 р. Там мають бути зазначені ініціали декларанта та водія, марка, номер та VIN-код авто, відправник та одержувач гуманітарної допомоги;
- Обов'язковою є наявність у водія документів, що підтверджують отримувача гуманітарної допомоги та мети ввезення;
- Декларант зобов'язується зняти авто з обліку;
- Після проходження контролю авто залишає пункт пропуску.
Як купити авто в Україні під час війни – роз'яснення Кабміну
Раніше Фокус повідомляв, що конфісковані євробляхи передадуть на потреби армії та тероборони.