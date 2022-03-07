Як купити авто в Україні під час війни – роз'яснення Кабміну

Кабінет Міністрів врегулював процедуру купівлі-продажу авто під час воєнного стану.

Військовий стан не забороняє купувати та продавати автомобілі. Регламентує цю процедуру постанову Кабінету Міністрів №190, прийняту 4 березня 2022 року.

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У постанові зазначено, що придбані або ввезені в Україну під час війни автомобілі необхідно буде зареєструвати протягом 90 днів після закінчення режиму воєнного стану.

[ + – ] Купити авто під час воєнного стану можливо, а зареєструвати – ні Фото: beer

"З дня припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях суб’єкти господарювання протягом дев’яноста днів зобов’язані внести інформацію про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, до електронного реєстру", — зазначено у документі.

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Як відомо, сервісні центри МВС припинили роботу на час військового стану, а тому поставити куплене авто на облік зараз неможливо. Тож покупцям і дали відстрочку. Раніше з цієї причини було вирішено дозволити використовувати прострочені водійські права – обміняти їх можна буде після скасування військового стану.

Також Фокус писав, що великий український автозавод повністю припинив роботу та перетворився на центр для біженців.