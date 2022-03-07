RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто Російсько-українська війна

Як купити авто в Україні під час війни – роз'яснення Кабміну

3260
реєстрація авто, сервісні центри МВС, продаж авто, воєнний стан, реєстрація авто
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД | Зареєструвати авто можна буде після закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів врегулював процедуру купівлі-продажу авто під час воєнного стану.

Військовий стан не забороняє купувати та продавати автомобілі. Регламентує цю процедуру постанову Кабінету Міністрів №190, прийняту 4 березня 2022 року.

У постанові зазначено, що придбані або ввезені в Україну під час війни автомобілі необхідно буде зареєструвати протягом 90 днів після закінчення режиму воєнного стану.

реєстрація авто, сервісні центри МВС, продаж авто, воєнний стан, реєстрація авто
Купити авто під час воєнного стану можливо, а зареєструвати – ні
Фото: beer

"З дня припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях суб’єкти господарювання протягом дев’яноста днів зобов’язані внести інформацію про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, до електронного реєстру", — зазначено у документі.

Важливо
Російські військові викрадають машини з автосалонів, щоб проникнути до Києва та Одеси
Російські військові викрадають машини з автосалонів, щоб проникнути до Києва та Одеси

Як відомо, сервісні центри МВС припинили роботу на час військового стану, а тому поставити куплене авто на облік зараз неможливо. Тож покупцям і дали відстрочку. Раніше з цієї причини було вирішено дозволити використовувати прострочені водійські права – обміняти їх можна буде після скасування військового стану.

Також Фокус писав, що великий український автозавод повністю припинив роботу та перетворився на центр для біженців.