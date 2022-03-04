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Авто Російсько-українська війна

Російські військові викрадають машини з автосалонів, щоб проникнути до Києва та Одеси

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ДРГ, диверсанти, російські диверсанти, угон авто, Toyota RAV4, Toyota C-HR, Toyota Land Cruiser Prado
Фото: Toyota | Більшість ідентифікованих викрадених авто — Toyota

Викрадені автомобілі на українських номерах можуть використовувати для скоєння диверсій та терактів.

До Києва та Одеси намагаються проникнути російські ДРГ. Диверсанти планують використати автомобілі, викрадені з автосалонів у захоплених містах. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Повідомляється, що це нова тактика військ країни-агресора. Випадки крадіжок російськими військовими машин прямо з автосалонів стали особливо частими останнім часом.

Оскільки машини мають українські номери різних регіонів, то переодягнуті в цивільний одяг ДРГ можуть використовувати їх для того, щоб проїхати в інші міста для скоєння терактів або диверсій.

ДРГ, диверсанти, російські диверсанти, угон авто, Toyota RAV4, Toyota C-HR, Toyota Land Cruiser Prado
Номери деяких викрадених автомобілів встановлено
Фото: Facebook/РНБО України

Названо і номери авто, що викликають підозри. Переважно йдеться про автомобілі Toyota та Lexus:

  • КА3714ЕВ – Toyota RAV4
  • КА7634НТ — Toyota RAV4
  • KA1517AT — Toyota RAV4
  • AA2652XІ — Toyota Proace
  • КА0914СК — Toyota C-HR
  • КА0529АТ — Toyota Land Cruiser Prado
  • КА9341ЕК — Toyota Land Cruiser Prado
  • КА7925ВС – Toyota Hillux
  • КА9688АР — Lexus LX450d
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Громадян просять звернути увагу на підозрілі автомобілі.

Раніше Фокус повідомляв, що в нетверезих водіїв вирішили відбирати автомобілі. Їх спрямують на потреби ЗСУ та тероборони.