Російські військові викрадають машини з автосалонів, щоб проникнути до Києва та Одеси
Викрадені автомобілі на українських номерах можуть використовувати для скоєння диверсій та терактів.
До Києва та Одеси намагаються проникнути російські ДРГ. Диверсанти планують використати автомобілі, викрадені з автосалонів у захоплених містах. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Повідомляється, що це нова тактика військ країни-агресора. Випадки крадіжок російськими військовими машин прямо з автосалонів стали особливо частими останнім часом.
Оскільки машини мають українські номери різних регіонів, то переодягнуті в цивільний одяг ДРГ можуть використовувати їх для того, щоб проїхати в інші міста для скоєння терактів або диверсій.
Названо і номери авто, що викликають підозри. Переважно йдеться про автомобілі Toyota та Lexus:
- КА3714ЕВ – Toyota RAV4
- КА7634НТ — Toyota RAV4
- KA1517AT — Toyota RAV4
- AA2652XІ — Toyota Proace
- КА0914СК — Toyota C-HR
- КА0529АТ — Toyota Land Cruiser Prado
- КА9341ЕК — Toyota Land Cruiser Prado
- КА7925ВС – Toyota Hillux
- КА9688АР — Lexus LX450d
Громадян просять звернути увагу на підозрілі автомобілі.
Раніше Фокус повідомляв, що в нетверезих водіїв вирішили відбирати автомобілі. Їх спрямують на потреби ЗСУ та тероборони.