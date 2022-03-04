Санкції проти РФ працюють: "АвтоВАЗ" повністю зупинить виробництво

Найбільший російський автовиробник уже відчув уплив санкцій. ВАЗ зупинить випуск своїх моделей.

В "АвтоВАЗ" вирішили зупинити виробництво. З 5 березня конвеєри головного підприємства в Тольятті та заводу в Іжевську припинять роботу. Про це заявили у пресслужбі компанії.

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Підприємства не працюватимуть мінімум до 11 березня. Завод у Тольятті випускає Lada Granta, Largus, XRAY, Niva Legend і Niva Travel, а також Renault Logan і Sandero. В Іжевську займаються збиранням сімейства Lada Vesta.

[ + – ] Заводи не працюватимуть мінімум до 11 березня Фото: ria.ru

Офіційно причиною зупинки заводів називають проблеми з постачанням комплектуючих, а саме – електронних компонентів. Очевидно дали знати про себе санкції проти РФ, які обмежили постачання високотехнологічної продукції. Раніше про таку загрозу попереджав керівник Renault Group Лука де Мео, який пояснив, що 20-40% комплектуючих в автомобілях ВАЗ – іноземного виробництва.

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"У зв'язку з кризою постачання електронних компонентів і з метою недопущення значного зниження рівня доходів співробітників компанії адміністрація "АвтоВАЗу" ухвалила такі рішення про графік роботи підприємств у Тольятті й Іжевську: 5 березня 2022 року оголошується днем простою зі збереженням заробітної плати. Період із 9 по 11 березня оголошується днями простою з оплатою в розмірі дві третини середньомісячного заробітку", — повідомили представники АвтоВАЗ.

Раніше Фокус повідомляв, що через санкції зупинилася низка інших автозаводів Росії, а багато брендів залишили місцевий авторинок.

Також ми писали, що санкції призведуть до дефіциту автозапчастин і ускладнять росіянам ремонт авто.