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Санкції проти Росії можуть зупинити АвтоВАЗ

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АвтоВАЗ, виробництво ВАЗ, Renault Group, нові ВАЗ, виробництво Lada, завод ВАЗ, завод Renault
Фото: Renault | Складання АвтоВАЗ може призупинитися через брак автокомпонентів

АвтоВАЗ та російський завод Renault використовують 20-40% зарубіжних комплектувальних деталей. Припинення їх постачання призведе до зупинення складальних ліній.

Нові санкції проти Російської Федерації за ескалацію в Україні можуть вдарити в автомобільну промисловість і навіть призвести до зупинки складальних підприємств. Про це заявив керівник Renault Group Лука де Мео в інтерв'ю газеті Financial Times.

За його словами, нестабільна геополітична ситуація та криза в Україні можуть вдарити по всій галузі та призвести до зупинки складальних ліній російського заводу Renault та АвтоВАЗу (він, як відомо, також належить Renault Group). Підприємства можуть постраждати від фінансових санкцій, а також обмежень на поставку комплектувальних деталей з-за кордону.

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Російські підприємства Renault Group серйозно залежать від імпортних комплектувальних деталей
Фото: РИА Новости

Відомо, що зараз АвтоВАЗ та завод Renault у Росії використовують від 20 до 40% (залежно від моделі) автокомпонентів виробництва інших країн. Перебої зі своїми поставками стануть причиною тривалого простою складальних ліній.

Лука де Мео повідомив, що зараз у Renault Group вивчають альтернативні ланцюжки поставки автокомпонентів для російських підприємств концерну.

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