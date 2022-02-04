Старший брат Duster: новий бюджетний кросовер від Renault показали на перших фото

Кросовер Dacia Bigster має презентувати вже в 2022 році. Кросовер буде доступний у бензинових і гібридних модифікаціях.

Новий Dacia Bigster уперше помітили у серійній версії. Кросовер зняли у передмісті Праги Голешовіце — там відбулася закрита презентація майбутньої моделі для дилерів. Про це повідомляє сайт Auto.cz.

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Судячи з фото, кросовер Dacia Bigster зовні мало чим відрізняється від торішнього передсерійного концепт-кара. Він приваблює рубаним дизайном із вираженими розширеними крилами.

Новий Dacia Bigster стане старшим братом Duster. Кросовер мають представити цього року. В Україні модель буде продаватися під брендом Renault.

[ + – ] Концепт Dacia Bigster показали у 2021 році [ + – ] Dacia Bigster досягає 4,6 м у довжину [ + – ] Модель запропонують у бензиновому та гібридному виконанні

Відомо, що Dacia Bigster побудують на платформі CMF-B, як нові Logan і Sandero, а також семимісний Jogger, Renault Captur і Nissan Juke. Його довжина складе приблизно 4,6 м. Не заперечують, що разом зі стандартною версією п'ятимісної з'явиться і семимісний варіант.

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Швидше за все, кросовер від Renault отримає бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (90 к. с.) та 1,3 л (130 к. с.). Також має з'явитися гібрид Dacia Bigster із 160-сильною установкою від Renault Clio та Captur.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault і Dacia випустили двомільйонний Duster. Модель стала найпопулярнішим кросовером Renault Group.