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Старший брат Duster: новый бюджетный кроссовер от Renault показали на первых фото

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Фото: auto.cz | Dacia Bigster засняли в Чехии во время закрытой презентации

Кроссовер Dacia Bigster должны презентовать уже в 2022 году. Кроссовер будет доступен в бензиновых и гибридных модификациях.

Новый Dacia Bigster впервые заметили в серийной версии. Кроссовер засняли в пригороде Праги Голешовицах – там состоялась закрытая презентация будущей модели для дилеров. Об этом сообщает сайт Auto.cz.

Судя по фото, кроссовер Dacia Bigster внешне мало чем отличается от прошлогоднего предсерийного концепт-кара. Он привлекает рубленным дизайном с выраженными расширенными крыльями.

Новый Dacia Bigster станет старшим братом Duster. Кроссовер должны представить в нынешнем году. В Украине модель очевидно будет продаваться под брендом Renault.

Dacia Bigster 2022, Dacia Bigster 2022, новый Dacia Bigster, кроссовер Dacia Bigster, Renault Bigster
Концепт Dacia Bigster показали в 2021 году
Dacia Bigster 2022, Dacia Bigster 2022, новый Dacia Bigster, кроссовер Dacia Bigster, Renault Bigster
Dacia Bigster достигает 4,6 м в длину
Dacia Bigster 2022, Dacia Bigster 2022, новый Dacia Bigster, кроссовер Dacia Bigster, Renault Bigster
Модель предложат в бензиновом и гибридном исполнении
Dacia Bigster 2022, Dacia Bigster 2022, новый Dacia Bigster, кроссовер Dacia Bigster, Renault Bigster
Dacia Bigster 2022, Dacia Bigster 2022, новый Dacia Bigster, кроссовер Dacia Bigster, Renault Bigster
Dacia Bigster 2022, Dacia Bigster 2022, новый Dacia Bigster, кроссовер Dacia Bigster, Renault Bigster

Известно, что Dacia Bigster построят на платформе CMF-B, как новые Logan и Sandero, а также семиместный Jogger, Renault Captur и Nissan Juke. Его длина составит около 4,6 м. Не исключено, что наряду со стандартной пятиместной версией появится и семиместный вариант.

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Скорее всего, кроссовер от Renault получит бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (90 л. с.) и 1,3 л (130 л. с.). Также должен появиться гибрид Dacia Bigster со 160-сильной установкой от Renault Clio и Captur.

Ранее Фокус сообщал, что Renault и Dacia выпустили двухмиллионный Duster. Модель стала самым популярным кроссовером Renault Group.