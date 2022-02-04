Старший брат Duster: новый бюджетный кроссовер от Renault показали на первых фото

Кроссовер Dacia Bigster должны презентовать уже в 2022 году. Кроссовер будет доступен в бензиновых и гибридных модификациях.

Новый Dacia Bigster впервые заметили в серийной версии. Кроссовер засняли в пригороде Праги Голешовицах – там состоялась закрытая презентация будущей модели для дилеров. Об этом сообщает сайт Auto.cz.

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Судя по фото, кроссовер Dacia Bigster внешне мало чем отличается от прошлогоднего предсерийного концепт-кара. Он привлекает рубленным дизайном с выраженными расширенными крыльями.

Новый Dacia Bigster станет старшим братом Duster. Кроссовер должны представить в нынешнем году. В Украине модель очевидно будет продаваться под брендом Renault.

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Известно, что Dacia Bigster построят на платформе CMF-B, как новые Logan и Sandero, а также семиместный Jogger, Renault Captur и Nissan Juke. Его длина составит около 4,6 м. Не исключено, что наряду со стандартной пятиместной версией появится и семиместный вариант.

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Скорее всего, кроссовер от Renault получит бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (90 л. с.) и 1,3 л (130 л. с.). Также должен появиться гибрид Dacia Bigster со 160-сильной установкой от Renault Clio и Captur.

Ранее Фокус сообщал, что Renault и Dacia выпустили двухмиллионный Duster. Модель стала самым популярным кроссовером Renault Group.