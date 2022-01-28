Новый компактный кроссовер Mitsubishi показали на первых изображениях

Mitsubishi ASX породнится с Nissan Juke и Renault Captur. У модели появятся гибридные модификации.

Появились первые изображения Mitsubishi ASX второго поколения. Компактный кроссовер представят в 2023 году и он сменит модель, которую выпускают уже 12 лет. Анонсировали ASX во время презентации новой стратегии Renault-Nissan-Mitsubishi, сообщает сайт Carscoops.

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Судя по рендерам, новый Mitsubishi ASX кардинально изменится внешне. Дизайн станет ярче и оригинальнее – с покатой крышей и выраженными колесными арками. Нестандартно выглядят и фары кроссовера.

[ + – ] У модели будет две гибридные версии Фото: прес-служба/Mitsubishi

Известно, что Mitsubishi ASX 2023 построят на современной платформе CMF-B, которую также используют новые Nissan Juke и Renault Captur. Скорее всего, кроссовер будет чуть компактнее предшественника – около 4,2 м в длину.

По предварительным данным, новый Mitsubishi ASX будет доступен с тремя двигателями. Начальным будет 1,0-литровый 114-сильный бензиновый турбомотор, как у Nissan Juke.

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Интерьер нового кроссовера Renault Austral рассекретили на официальных изображениях

Также предложат две гибридные установки E-Tech от Renault Captur на 140 и 160 л. с., причем более мощный гибрид будет подзаряжаемым и сможет проехать около 50 км на электротяге. В отличие от предшественника, новый Mitsubishi ASX предложат исключительно с передним приводом.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Nissan X-Trail нового поколения появится в Украине уже в нынешнем году. Автомобиль изменился внешне и получил новые опции.