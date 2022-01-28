Новий компактний кросовер Mitsubishi показали на перших зображеннях

Mitsubishi ASX порідниться з Nissan Juke і Renault Captur. У моделі з'являться гібридні модифікації.

З'явилися перші зображення Mitsubishi ASX другого покоління. Компактний кросовер представлять у 2023 році, і він змінить модель, яку випускають вже 12 років. Анонсували ASX під час презентації нової стратегії Renault-Nissan-Mitsubishi, повідомляє сайт Carscoops.

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Судячи з рендерів, новий Mitsubishi ASX кардинально зміниться зовні. Дизайн стане яскравішим та оригінальнішим — із похилим дахом і вираженими колісними арками. Нестандартно виглядають і фари кросовера.

[ + – ] У моделі буде дві гібридні версії Фото: Пресслужба/Mitsubishi

Відомо, що Mitsubishi ASX 2023 побудують на сучасній платформі CMF-B, яку також використовують нові Nissan Juke і Renault Captur. Швидше за все, кросовер буде трохи компактнішим за попередника — приблизно 4,2 м у довжину.

За попередніми даними, новий Mitsubishi ASX буде доступний із трьома двигунами. Початковим буде 1,0-літровий 114-сильний бензиновий турбомотор, як Nissan Juke.

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Також запропонують дві гібридні установки E-Tech від Renault Captur на 140 та 160 к. с., причому більш потужний гібрид буде заряджатися і зможе проїхати приблизно 50 км на електротязі. На відміну від попередника новий Mitsubishi ASX запропонують виключно з переднім приводом.

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