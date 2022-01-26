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Інтер'єр нового кросовера Renault Austral розсекретили на офіційних зображеннях

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Фото: Renault | Renault Austral отримав віртуальну приладку та великий сенсорний дисплей

Renault Austral прийде на зміну моделі Kadjar. Кросовер побудований на платформі Nissan Qashqai.

Опубліковані офіційні рендери Renault Austral 2022. Наступник Renault Kadjar близький до офіційної прем'єри — вона має відбутися до кінця першого півріччя. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

Судячи із зображень, салон Renault Austral повторює інтер'єр нового Renault Megane E-Tech. Віртуальна панель приладів і сенсорний дисплей портретного формату об'єднані та їхня загальна діагональ досягає 24 дюймів. До речі, мультимедіа створена на платформі Google Automotive Services і враховує навігацію Google Maps.

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Renault Austral представлять у першому півріччі нинішнього року
Фото: Renault

Також звертають на себе увагу плескате зверху і знизу кермо та високий центральний тунель, що розділяє передні сидіння. Відомо, що в салоні буде чимало відділень для дрібної поклажі: їхній загальний об'єм — 30 л.

Нагадаємо, нещодавно кросовер Renault Austral показали в камуфляжі, що дало можливість розглянути окремі деталі його дизайну.

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Renault Austral 2022 побудований на платформі CMF-C/D, яку також використовує новий Nissan Qashqai. Кросовер більший за попередника Kadjar — 4,51 м завдовжки. На вибір запропонують бензинові та гібридні версії потужністю до 200 к. с.

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