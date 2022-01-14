Новий кросовер Renault показали на офіційних фото: він стане наступником Kadjar
Renault Austral збудований на платформі нового Nissan Qashqai. Його запропонують у бензинових та гібридних версіях.
З'явилися офіційні тизери нового Renault Austral. Кросовер з'явиться у першій половині нинішнього року та прийде на зміну моделі Kadjar. Зображення опублікували на офіційному сайті Renault.
Новий Renault Austral – близький родич Nissan Qashqai 2022, адже два кросовери побудовані на платформі CMF-C/D. Відомо, що новачок буде трохи більшим за Kadjar – 4,51 м завдовжки. Збільшені розміри дозволять збільшити внутрішній простір та об'єм багажника.Важливо
Силуети Renault Austral та Nissan Qashqai схожі, але дизайн буде різним. Зовнішній вигляд французького кросовера буде витриманий у дусі електричного Renault Megane E-Tech. На фото можна розглянути діодні фари з вигнутими ходовими вогнями та фірмові ґрати радіатора.
Салон Renault Austral 2022 поки що не показали. Відомо, що кросовер отримає віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей портретного формату.
Кросовер Renault Austral буде запропонований із 1,3-літровими бензиновими турбомоторами, а також у гібридних версіях потужністю до 200 к. с. А ось дизельних модифікацій не буде.
Раніше Фокус розповідав про недорогий компактний кросовер Renault. Він коштує від 5500 доларів.