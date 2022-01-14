Новий кросовер Renault показали на офіційних фото: він стане наступником Kadjar

Renault Austral збудований на платформі нового Nissan Qashqai. Його запропонують у бензинових та гібридних версіях.

З'явилися офіційні тизери нового Renault Austral. Кросовер з'явиться у першій половині нинішнього року та прийде на зміну моделі Kadjar. Зображення опублікували на офіційному сайті Renault.

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[ + – ] Renault Austral побудований на базі Nissan Qashqai Фото: Renault

Новий Renault Austral – близький родич Nissan Qashqai 2022, адже два кросовери побудовані на платформі CMF-C/D. Відомо, що новачок буде трохи більшим за Kadjar – 4,51 м завдовжки. Збільшені розміри дозволять збільшити внутрішній простір та об'єм багажника.

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Силуети Renault Austral та Nissan Qashqai схожі, але дизайн буде різним. Зовнішній вигляд французького кросовера буде витриманий у дусі електричного Renault Megane E-Tech. На фото можна розглянути діодні фари з вигнутими ходовими вогнями та фірмові ґрати радіатора.

Салон Renault Austral 2022 поки що не показали. Відомо, що кросовер отримає віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей портретного формату.

[ + – ] На вибір запропонують двигуни потужністю до 200 к. с. Фото: Renault

Кросовер Renault Austral буде запропонований із 1,3-літровими бензиновими турбомоторами, а також у гібридних версіях потужністю до 200 к. с. А ось дизельних модифікацій не буде.

Раніше Фокус розповідав про недорогий компактний кросовер Renault. Він коштує від 5500 доларів.