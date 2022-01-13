Peugeot анонсували новий електромобіль: у нього доступна ціна та 400 км запасу ходу

Електрокар Peugeot 308 запропонують як хетчбек та універсал. Його оснастять 156-сильним двигуном.

Новий Peugeot 308 отримає електронну версію. Представлять її на початку 2023 року, а виробництво розпочнеться у липні наступного року. Про це представники Peugeot повідомили британському виданню Autocar.

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[ + – ] Peugeot e-308 отримає двигун на 156 к. с. та батарею ємністю 54 кВт∙год Фото: Stellantis

Електромобіль Peugeot e-308 (саме так буде названо модель) коштуватиме приблизно від 35 тис. євро. Запропонують його в кузовах хетчбек та універсал. Візуально він мало чим відрізнятиметься від решти версій Peugeot 308 2022. Маса електрокара становитиме близько 1600 кг.

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Збережеться і фірмове компонування салону i-Cockpit з невеликим кермовим колесом та високо посадженою віртуальною панеллю приладів, проте її графіку змінять.

Акумуляторні батареї розмістять у днищі задньої частини автомобіля. За словами представників Peugeot, це трохи зменшить багажник e-308. Його обсяг буде таким же, як у гібридних версій моделі – 361 л хетчбеку та 548 л – в універсалі.

[ + – ] Поряд з хетчбеком буде доступний універсал Фото: Stellantis

Силова установка електромобіля знайома за Peugeot e-208 та e-2008, але дещо доопрацьована. Зокрема, потужність двигуна збільшать зі 136 до 156 к. с. а ємність акумуляторної батареї зросте з 50 до 54 кВт∙год. До того ж, зменшать енергоспоживання установки, що дозволить збільшити запас ходу Peugeot e-308 2023 до 400 км (за циклом WLTP).

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