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Розсекречений найкрасивіший і найдорожчий електромобіль Skoda: його покажуть цього місяця

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Фото: Skoda | Skoda Enyaq Coupe iV представлять 31 січня

Skoda Enyaq Coupe iV – купеподібна версія електромобіля. Запас ходу кросовера – до 535 км.

Опубліковано офіційні рендери Skoda Enyaq Coupe iV. Яскравий електрокросовер Skoda презентують уже 31 січня, а його продажі стартують до кінця першого півріччя. Про це повідомляє офіційний сайт чеської марки.

Новий Skoda Enyaq Coupe iV – стильна купеподібна версія стандартного кросовера Enyaq. Від нього новий електрокар відрізняється, перш за все, більш стрімким профілем з похилим дахом і загостреною задньою частиною. Також трохи змінено форму фар та ліхтарів.

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Ціна Skoda Enyaq Coupe iV – приблизно від 40 тис. євро
Фото: Skoda

Уже відомі і розміри Skoda Enyaq Coupe iV:

  • Довжина — 4563 мм.
  • Ширина — 1879 мм
  • Висота — 1617 мм.
  • Колісна база — 2765 мм
  • Об'єм багажника – 535 л
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Аеродинаміка в купе-кросовера краща, ніж у стандартного Skoda Enyaq iV 2021: коефіцієнт лобового опору знижений до 0,234 і це один із найкращих показників у класі.

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Запас ходу — 535 км у найдальнобійнішій версії
Фото: Skoda

Зі старту електромобіль Skoda Enyaq Coupe iV запропонують у задньопривідних версіях потужністю 177 і 204 к. с., а також у 265-сильній повнопривідній модифікації. З'явиться топовий варіант на 306 к. с., здатний розганятися до 100 км/год за 6 с.

Електрокар Skoda отримає батарею ємністю 82 кВт∙год. Найбільший запас ходу у 204-сильній версії – 535 км (це на 25 км більше, ніж у стандартного Enyaq з такою самою батареєю). Відомо, що купе-кросовер буде найдорожчим електромобілем марки – близько 40 тис. євро в базовій версії.

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