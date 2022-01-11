Рассекречен самый красивый и самый дорогой электромобиль Skoda: его покажут в этом месяце
Skoda Enyaq Coupe iV — купеобразная версия электромобиля. Запас хода кроссовера — до 535 км.
Опубликованы официальные рендеры Skoda Enyaq Coupe iV. Яркий электрокроссовер Skoda презентуют уже 31 января, а его продажи стартуют до конца первого полугодия. Об этом сообщает официальный сайт чешской марки.
Новый Skoda Enyaq Coupe iV – стильная купеобразная версия стандартного кроссовера Enyaq. От него новый электрокар отличается, прежде всего, более стремительным профилем с покатой крышей и заостренной задней частью. Также несколько изменена форма фар и фонарей.
Уже известны и размеры Skoda Enyaq Coupe iV:
- Длина — 4563 мм
- Ширина — 1879 мм
- Высота — 1617 мм
- Колесная база — 2765 мм
- Объем багажника – 535 л
Аэродинамика у купе-кроссовера лучше, чем у стандартного Skoda Enyaq iV 2021: коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,234 и это один из лучших показателей в классе.
Силовые агрегаты Skoda Enyaq Coupe iV
Со старта электромобиль Skoda Enyaq Coupe iV предложат в заднеприводных версиях мощностью 177 и 204 л. с., а также в 265-сильной полноприводной модификации. Позже появится топовый вариант на 306 л. с., способный разгоняться до 100 км/ч за 6 с.
Электрокар Skoda получит батарею емкостью 82 кВт∙ч. Самый большой запас хода в 204-сильной версии – 535 км (это на 25 км больше, чем у стандартного Enyaq с такой же батарей). Известно, что купе-кроссовер будет самым дорогим электромобилем марки — около 40 тыс. евро в базовой версии.
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