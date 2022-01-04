Представлен лучший электрокар Mercedes: 1000 км запаса хода и салон из использованных памперсов

Mercedes-Benz Vision EQXX – высокотехнологичный электрический седан. Он станет одним из самых дальнобойных электромобилей в мире.

Mercedes-Benz презентовал впечатляющий Vision EQXX. Электромобиль пока является концепт-каром, но вскоре инновационное авто станет серийным. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Электрокар - один из самых обтекаемых авто в мире Фото: Mercedes-Benz

Электрокар Mercedes-Benz Vision EQXX способен проехать 1000 км без подзарядки, то есть он может преодолеть расстояние от Берлина до Парижа. При этом аккумуляторная батарея меньше и на 30% легче, чем у серийного Mercedes-Benz EQS: ее емкость – менее 100 кВт∙ч.

[ + – ] В конструкции использован легкий карбон Фото: Mercedes-Benz

Основной упор разработчики сделали на снижение электропотребления – оно составляет всего 10 кВт∙ч на 100 км. Новый Mercedes-Benz Vision EQXX получил довольно скромный 204-сильный мотор. К тому же, за счет использования в конструкции карбона автомобиль не слишком тяжелый – 1750 кг при длине 4,63 м и колесной базе в 2,8 м.

[ + – ] На всю переднюю панель растянут широкий дисплей Фото: Mercedes-Benz

На крыше появились солнечные батареи, питающие климат-контроль и прочее электрооборудование. Они способны добавить 25 км к запасу хода.

Важно

Гелендваген из таблетки: Mercedes-Benz создал нестандартный арт-объект

Но главное преимущество Mercedes-Benz Vision EQXX – его аэродинамика. Электрокар получился обтекаемым: коэффициент лобового сопротивления очень низкий – всего 0,17. У автомобиля вытянутый каплевидный профиль со скошенной задней частью.

[ + – ] Пластик в отделке салона получен из переработанных подгузников Фото: Mercedes-Benz

В салоне Mercedes-Benz Vision EQXX – четыре отдельных сиденья. На всю переднюю панель растянут большой 47,5-дюймовый дисплей. Искусственная кожа в отделке изготовляется из грибов, а ткань на сиденьях – из кактуса. Пластик же получен путем переработки использованных подгузников.

Ранее Фокус рассказывал о самом быстром Гелендвагене. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды.