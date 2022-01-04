Представлений найкращий електрокар Mercedes: 1000 км запасу ходу та салон із використаних памперсів

Mercedes-Benz Vision EQXX – це високотехнологічний електричний седан. Він стане одним із найбільш далекобійних електромобілів у світі.

Mercedes-Benz презентував вражаючий Vision EQXX. Електромобіль поки що є концепт-каром, але незабаром інноваційне авто стане серійним. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

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[ + – ] Електрокар — один із найобтічніших авто у світі Фото: Mercedes-Benz

Електрокар Mercedes-Benz Vision EQXX здатний проїхати 1000 км без заряджання, тобто він може подолати відстань від Берліна до Парижа. При цьому акумуляторна батарея менша та на 30% легша, ніж у серійного Mercedes-Benz EQS: її ємність – менше 100 кВт∙год.

[ + – ] У конструкції використаний легкий карбон Фото: Mercedes-Benz

Основний наголос розробники зробили на зниженні електроспоживання – воно становить лише 10 кВт∙год на 100 км. Новий Mercedes-Benz Vision EQXX отримав досить скромний 204-сильний двигун. До того ж за рахунок використання в конструкції карбону автомобіль не надто важкий – 1750 кг при довжині 4,63 м та колісній базі у 2,8 м.

[ + – ] На всю передню панель розтягнуто широкий дисплей Фото: Mercedes-Benz

На даху з'явилися сонячні батареї, що живлять клімат-контроль та інше електрообладнання. Вони можуть додати 25 км до запасу ходу.

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Але головна перевага Mercedes-Benz Vision EQXX – його аеродинаміка. Електрокар вийшов обтічний: коефіцієнт лобового опору дуже низький — всього 0,17. У автомобіля витягнутий краплеподібний профіль зі скошеною задньою частиною.

[ + – ] Пластик в обробці салону отримано з перероблених підгузків Фото: Mercedes-Benz

У салоні Mercedes-Benz Vision EQXX – чотири окремі сидіння. На всю передню панель розтягнуто великий 47,5-дюймовий дисплей. Штучна шкіра в обробці виготовляється з грибів, а тканина на сидіннях – із кактусу. Пластик отриманий шляхом переробки використаних підгузків.

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