Гелендваген із пігулки: Mercedes-Benz створив нестандартний арт-об'єкт

Mercedes-Benz оригінально відзначили вихід фільму "Матриця: Воскресіння". Гелендваген став одним із героїв кінокартини.

У Сан-Франциско виникла незвичайна інсталяція. Позашляховик Mercedes-Benz G-Class помістили у величезну прозору капсулу червоного кольору. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

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[ + – ] Позашляховик помістили у подобу червоної пігулки з "Матриці" Фото: Mercedes-Benz

Арт-об'єкт присвячений фільму "Матриця: Воскресіння" та встановлено біля кінотеатру Castro, де відбулася його північноамериканська прем'єра. Неважко здогадатися, що 12-метрова капсула символізує відому червону пігулку з "Матриці": у новій серії Нео знову її вибирає.

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Mercedes-Benz G-Class з'явився всередині невипадково, адже він є героєм кінострічки. Саме Гелендваген бере участь у видовищній гонитві. Але якщо у фільмі засвітився Mercedes-Benz G550, а ось для інсталяції використовували потужніший заряджений Mercedes-AMG G63. У Mercedes-Benz вважають, що і червона пігулка з "Матриці", і Гелендваген символізують свободу, індивідуальність та самовизначення.

[ + – ] Mercedes-Benz G-Class став учасником видовищної гонитви у фільмі Фото: Mercedes-Benz

"Матриця: Воскресіння" — один із найочікуваніших фільмів 2021 року. Кінострічка вже зібрала понад 68 млн доларів у прокаті по всьому світу.

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