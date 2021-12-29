Гелендваген із пігулки: Mercedes-Benz створив нестандартний арт-об'єкт
Mercedes-Benz оригінально відзначили вихід фільму "Матриця: Воскресіння". Гелендваген став одним із героїв кінокартини.
У Сан-Франциско виникла незвичайна інсталяція. Позашляховик Mercedes-Benz G-Class помістили у величезну прозору капсулу червоного кольору. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.
Арт-об'єкт присвячений фільму "Матриця: Воскресіння" та встановлено біля кінотеатру Castro, де відбулася його північноамериканська прем'єра. Неважко здогадатися, що 12-метрова капсула символізує відому червону пігулку з "Матриці": у новій серії Нео знову її вибирає.Важливо
Mercedes-Benz G-Class з'явився всередині невипадково, адже він є героєм кінострічки. Саме Гелендваген бере участь у видовищній гонитві. Але якщо у фільмі засвітився Mercedes-Benz G550, а ось для інсталяції використовували потужніший заряджений Mercedes-AMG G63. У Mercedes-Benz вважають, що і червона пігулка з "Матриці", і Гелендваген символізують свободу, індивідуальність та самовизначення.
"Матриця: Воскресіння" — один із найочікуваніших фільмів 2021 року. Кінострічка вже зібрала понад 68 млн доларів у прокаті по всьому світу.
Раніше Фокус розповідав про новий електричний Гелендваген. Його виробництво ще не стартувало, але його вже бачили у Києві.
А також розповідав про цвинтар Гелендвагенів. На ньому десятки Mercedes G-Class іржавіють просто неба.