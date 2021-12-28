Представлений найшвидший Гелендваген в історії: понад 800 сил і менше 4 с до сотні

Новий Performmaster G805 — надпотужна версія Mercedes-Benz G-Class.

Німецьке тюнінг-ательє Performmaster взялося за тюнінг Mercedes-Benz G-Class. Позашляховик вийшов дуже потужним і дуже швидким. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Проєкт назвали Performmaster G805, а в його основі лежить заряджений Mercedes-AMG G63. Цифровий індекс у назві вказує на потужність двигуна: тепер 4,0-літровий V8 твін-турбо розвиває не 585, а 805 к. с.

[ + – ] Розгін до 100 км/год займає 3,69 с Фото: carscoops.com

Максимальний крутний момент виріс із 850 до 1 020 Н∙м. З 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,69 с, а максимальна швидкість обмежена на 260 км/год. Це найшвидший Гелік за всю 42-річну історію моделі, навіть позашляховики в тюнінгу Brabus повільніше розганяються.

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Тюнінг Гелендвагена також враховує карбонові капот та аеродинамічне обважування. Крила розширили, щоб розмістити величезні колеса з 22-дюймовими дисками. Салон перетягнутий дорогою шкірою та алькантарою.

[ + – ] Позашляховик отримав карбонове обваження Фото: carscoops.com

Performmaster G805 випустять лімітовану серію. Ціни поки не оголошені, але позашляховик, напевно, буде недешевим і, швидше за все, ціни перевищать 300 тис. євро.

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