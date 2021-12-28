Представлений найшвидший Гелендваген в історії: понад 800 сил і менше 4 с до сотні
Новий Performmaster G805 — надпотужна версія Mercedes-Benz G-Class.
Німецьке тюнінг-ательє Performmaster взялося за тюнінг Mercedes-Benz G-Class. Позашляховик вийшов дуже потужним і дуже швидким. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Проєкт назвали Performmaster G805, а в його основі лежить заряджений Mercedes-AMG G63. Цифровий індекс у назві вказує на потужність двигуна: тепер 4,0-літровий V8 твін-турбо розвиває не 585, а 805 к. с.
Максимальний крутний момент виріс із 850 до 1 020 Н∙м. З 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,69 с, а максимальна швидкість обмежена на 260 км/год. Це найшвидший Гелік за всю 42-річну історію моделі, навіть позашляховики в тюнінгу Brabus повільніше розганяються.Важливо
Тюнінг Гелендвагена також враховує карбонові капот та аеродинамічне обважування. Крила розширили, щоб розмістити величезні колеса з 22-дюймовими дисками. Салон перетягнутий дорогою шкірою та алькантарою.
Performmaster G805 випустять лімітовану серію. Ціни поки не оголошені, але позашляховик, напевно, буде недешевим і, швидше за все, ціни перевищать 300 тис. євро.
Раніше Фокус розповідав про цвинтар Гелендвагенів. Десятки позашляховиків іржавіють просто неба.