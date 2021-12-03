Кладовище Ґелендваґенів: десятки Mercedes G-Class іржавіють просто неба (відео)

Понад 20 Mercedes-Benz G-Class різних років випуску зібрали на звалищі. Серед них є рідкісні моделі.

У Великій Британії знайшли незвичайне автомобільне звалище. Майже всі машини на ньому — Mercedes-Benz G-Class різних років випуску. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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[ + – ] Більшість — G-Class 90-х і 2000-х Фото: autoevolution.com

Загалом на звалищі можна нарахувати понад два десятки Ґелендваґенів. Більшість позашляховиків — моделі 90-х і 2000-х років, хоча є і більш ранні Mercedes-Benz G-Class 80-х, і навіть версії G Professional для армії та спеціальних служб.

[ + – ] Трапляються і седани Mercedes-Benz Фото: autoevolution.com

Є як тридверні, так і п'ятидверні модифікації Ґелендваґена, також можна помітити два рідкісні кабріолети. Крім G-Class, на цвинтарі іржавіють і кілька старих седанів Mercedes-Benz на зразок моделі W114 70-х років.

[ + – ] Частину позашляховиків уже розібрали на запчастини

Більшість автомобілів здаються не надто пошарпаними і, на перший погляд, непогано збереглися. Хоча після детального огляду стає зрозуміло, що більшість Mercedes-Benz уже частково розібрано і не вистачає різних деталей. Очевидно, сюди приїжджають знайти безкоштовні запчастини до Ґелендваґена.

Можливо Геліки на запчастини розтягують ось ці товариші, які займаються виготовленням копій Mercedes-Benz G-Class? А може, частина комплектуючих підходить для індійського клону G-Класу?

Раніше Фокус повідомляв про те, що на київських вулицях помітили найновіший електричний Гелендваген та про цвинтар рідкісних спорткарів Porsche. Автомобілі роками іржавіють просто неба.