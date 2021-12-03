Кладовище Ґелендваґенів: десятки Mercedes G-Class іржавіють просто неба (відео)
Понад 20 Mercedes-Benz G-Class різних років випуску зібрали на звалищі. Серед них є рідкісні моделі.
У Великій Британії знайшли незвичайне автомобільне звалище. Майже всі машини на ньому — Mercedes-Benz G-Class різних років випуску. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Загалом на звалищі можна нарахувати понад два десятки Ґелендваґенів. Більшість позашляховиків — моделі 90-х і 2000-х років, хоча є і більш ранні Mercedes-Benz G-Class 80-х, і навіть версії G Professional для армії та спеціальних служб.
Є як тридверні, так і п'ятидверні модифікації Ґелендваґена, також можна помітити два рідкісні кабріолети. Крім G-Class, на цвинтарі іржавіють і кілька старих седанів Mercedes-Benz на зразок моделі W114 70-х років.
Більшість автомобілів здаються не надто пошарпаними і, на перший погляд, непогано збереглися. Хоча після детального огляду стає зрозуміло, що більшість Mercedes-Benz уже частково розібрано і не вистачає різних деталей. Очевидно, сюди приїжджають знайти безкоштовні запчастини до Ґелендваґена.
Можливо Геліки на запчастини розтягують ось ці товариші, які займаються виготовленням копій Mercedes-Benz G-Class? А може, частина комплектуючих підходить для індійського клону G-Класу?
Раніше Фокус повідомляв про те, що на київських вулицях помітили найновіший електричний Гелендваген та про цвинтар рідкісних спорткарів Porsche. Автомобілі роками іржавіють просто неба.