Виявлено кладовище занедбаних колекційних Porsche (фото)

Більше десятка раритетних Porsche 928 роками іржавіють під відкритим небом. Власник утратив інтерес до них, але продавати не поспішає.

У Каліфорнії виявили звалище з класичними Porsche 928. Виявилося, що рідкісні автомобілі стоять занедбаними вже не один рік. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] На пустирі стоять відразу 13 колекційних Porsche 928 Фото: carscoops.com

У цілому на пустирі стоять 13 Porsche 928. Серед них — як ранні 4,5-літрові моделі 70-х років випуску, так і пізніші потужні Porsche 928 S4 початку 90-х із 5,0-літровими 320-сильними V8.

[ + – ] Власник утратив інтерес до автомобілів Фото: carscoops.com

Власник земельної ділянки, на якому влаштували кладовище Porsche, повідомив, що автомобілі туди привіз його друг і попросив залишити там на час. Але потім інтерес до ретроавто в нього зник. Машини продовжують іржавіти під відкритим небом, але власник із незрозумілої причини не поспішає їх продавати або перевозити у відповідніше для них місце.

[ + – ] Porsche 928 випускали в 1977-1995 роках Фото: carscoops.com

Купе Porsche 928 випускали з 1977 по 1995 роки і всього виробили тільки 61 тис. цих машин. Спочатку модель планували як заміну культовому Porsche 911, але в підсумку вона стала більш розкішною і комфортабельною альтернативою йому. Авто оснащували двигунами потужністю від 240 до 350 к. с.

[ + – ] Купе, оснащені бензиновими V8 Фото: carscoops.com

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