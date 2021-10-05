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Виявлено кладовище занедбаних колекційних Porsche (фото)

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Porsche 928, занедбані авто, колекція авто, ретро-авто
Фото: carscoops.com | Раритетні Porsche 928 роками іржавіють під відкритим небом

Більше десятка раритетних Porsche 928 роками іржавіють під відкритим небом. Власник утратив інтерес до них, але продавати не поспішає.

У Каліфорнії виявили звалище з класичними Porsche 928. Виявилося, що рідкісні автомобілі стоять занедбаними вже не один рік. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Porsche 928, занедбані авто, колекція авто, ретроавто
На пустирі стоять відразу 13 колекційних Porsche 928
Фото: carscoops.com

У цілому на пустирі стоять 13 Porsche 928. Серед них — як ранні 4,5-літрові моделі 70-х років випуску, так і пізніші потужні Porsche 928 S4 початку 90-х із 5,0-літровими 320-сильними V8.

Porsche 928, занедбані авто, колекція авто, ретро-авто
Власник утратив інтерес до автомобілів
Фото: carscoops.com

Власник земельної ділянки, на якому влаштували кладовище Porsche, повідомив, що автомобілі туди привіз його друг і попросив залишити там на час. Але потім інтерес до ретроавто в нього зник. Машини продовжують іржавіти під відкритим небом, але власник із незрозумілої причини не поспішає їх продавати або перевозити у відповідніше для них місце.

Porsche 928, занедбані авто, колекція авто, ретро-авто
Porsche 928 випускали в 1977-1995 роках
Фото: carscoops.com

Купе Porsche 928 випускали з 1977 по 1995 роки і всього виробили тільки 61 тис. цих машин. Спочатку модель планували як заміну культовому Porsche 911, але в підсумку вона стала більш розкішною і комфортабельною альтернативою йому. Авто оснащували двигунами потужністю від 240 до 350 к. с.

Porsche 928, занедбані авто, колекція авто, ретро-авто
Купе, оснащені бензиновими V8
Фото: carscoops.com

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