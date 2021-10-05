Обнаружено кладбище заброшенных коллекционных Porsche (фото)
Более десятка раритетных Porsche 928 годами ржавеют под открытым небом. Владелец утратил интерес к ним, но продавать не спешит.
В Калифорнии обнаружили свалку с классическими Porsche 928. Оказалось, что редкие автомобили стоят заброшенными уже не один год. Об этом сообщает сайт Carscoops.
В общей сложности на пустыре стоят 13 Porsche 928. Среди них – как ранние 4,5-литровые модели 70-х годов выпуска, так и более поздние мощные Porsche 928 S4 начала 90-х с 5,0-литровыми 320-сильными V8.
Владелец земельного участка, на котором устроили кладбище Porsche, сообщил, что автомобили туда привез его друг и попросил оставить там на время. Но затем интерес к ретро-авто у него пропал. Машины продолжают ржаветь под открытым небом, но владелец по непонятной причине не спешит их продавать или перевозить в более подходящее для них место.
Купе Porsche 928 выпускали с 1977 по 1995 годы и всего произвели только 61 тыс. этих машин. Изначально модель планировали как замену культовому Porsche 911, но в итоге она стала более роскошной и комфортабельной альтернативой ему. Авто оснащали двигателями мощностью от 240 до 350 л. с.
Ранее Фокус рассказывал о кладбище с почти 3000 новеньких BMW. Автомобили не проехали ни одного километра.