Кладбище Гелендвагенов: десятки Mercedes G-Class ржавеют под открытым небом (видео)

Более 20 Mercedes-Benz G-Class разных лет выпуска собрали на свалке. Среди них есть и редкие модели.

В Великобритании нашли необычную автомобильную свалку. Практически все машины на ней – Mercedes-Benz G-Class разных лет выпуска. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Большинство - G-Class 90-х и 2000-х Фото: autoevolution.com

В общей сложности на свалке можно насчитать более двух десятков Гелендвагенов. Большая часть внедорожников – модели 90-х и 2000-х годов, хотя есть и более ранние Mercedes-Benz G-Class 80-х, и даже версии G Professional для армии и специальных служб.

[ + – ] Встречаются и седаны Mercedes-Benz Фото: autoevolution.com

Встречаются как трехдверные, так и пятидверные модификации Гелендвагена, также можно заметить два редких кабриолета. Кроме G-Class, на кладбище ржавеют и несколько старых седанов Mercedes-Benz вроде модели W114 70-х годов.

[ + – ] Часть внедорожников уже разобрали на запчасти

Большинство автомобилей кажутся не слишком потрепанными и, на первый взгляд, неплохо сохранились. Хотя при детальном осмотре становится понятно, что многие Mercedes-Benz уже частично разобраны и им не хватает различных деталей. По-видимому, сюда приезжают найти бесплатные запчасти к Гелендвагену.

Может быть Гелики на запчасти растаскивают вот эти товарищи, которые занимаются изготовлением копий Mercedes-Benz G-Class? А может часть комплектующих подходит для индийского клона G-Класса?

Ранее Фокус сообщал о том, что на киевских улицах заметили новейший электрический Гелендваген и рассказывал о кладбище редких спорткаров Porsche. Автомобили годами ржавеют под открытым небом.