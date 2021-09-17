Такой Гелик вы вряд ли видели. В Индии показали новое поколение внедорожника Force Gurkha

Индийская компания Force Motors выпустила уже второе поколение своей модели в стиле легендарного Гелендвагена. Внедорожник Force Gurkha сохранил свои "фишки", но стал более современным, комфортным и безопасным.

Внедорожник Force Gurkha производится с 2008 года. В 2017 году он перенес глобальное обновление, а теперь представлен уже во втором поколении. В котором сохранил свою главную "фишку" — стилизацию под легендарный Mercedes-Benz G-Class.

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[ + – ] Странная формула "4х4х4" не что иное, как желание компании подчеркнуть, что полный привод Force Gurkha предназначен для всех четырех сезонов Фото: Force Motors

При этом кузов у Gurkha второй генерации полностью новый. Он стал прочнее и жестче, хотя и получил увеличенную площадь остекления и дверные проемы. Да и подрос немного:

Длина — 4116 мм (+124 мм)

Ширина — 1812 мм (+20 мм)

Высота — 2075 мм (+22 мм)

Колесная база – 2400 мм

Изменился и интерьер Force Gurkha. Появилась новая передняя панель с 7-дюймовым экраном мультимедийной системы, регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету.

[ + – ] Интерьер стал современнее и комфортнее. По новому индийскому закону две фронтальные подушки безопасности входят в базовое оснащение автомобиля Фото: Force Motors

Продольные скамеечки уступили место двум раздельным креслам второго ряда, правда, с простейшими поясными ремнями безопасности. Все три пассажирских сиденья в салоне имеют крепления Isofix для детских кресел.

[ + – ] Все три пассажирских сиденья в салоне имеют крепления Isofix для детских кресел Фото: Force Motors

Force Gurkha получил новую, более жесткую раму. Подвеска сохранила свою схему: спереди — независимая на двойных поперечных рычагах, сзади — мост на пружинах, но получила другие настройки.

Усилитель руля остался гидравлическим, тормоза – с задними барабанными механизмами и АБС, коробка передач — пятиступенчатая механическая.

[ + – ] В качестве штатного оснащения на новый Force Gurkha устанавливаются светодиодные фары и шноркель Фото: Force Motors

Трансмиссия имеет жесткое подключение передней оси, раздаточную коробку с понижающим рядом и блокировку обоих межколесных дифференциалов. Правда, заблокировать их можно только вручную – повернув рукоятки на центральном тоннеле.

Так что Force Gurkha на самом деле является серьезным внедорожником:

Дорожный просвет – 205 мм

Угол въезда — 37 градусов

Угол съезда — 33 градуса

Преодолеваемый подъем – 35 градусов

Глубина преодолеваемого брода — 700 мм

Под капотом Gurkha установлен доработанный лицензионный турбодизель OM616 от Mercedes-Benz. Древний 2,6-литровый мотор выдает всего 91 л.с. и 250 Нм, но после всех доработок отвечает экологическим нормам BS6 (местный аналог Euro 6).

[ + – ] Как и у оригинального Гелендвагена, дверь багажника у Gurkha – распашная. За ней находится отсек объемом 500 литров Фото: Force Motors

У себя на родине Force Gurkha второго поколения появится в продаже уже в октябре. А у нас тем временем стартовали продажи нового SEAT Leon по цене от 612 225 гривен.

И принимаются заказы на полностью новый для нашего рынка кроссовер Toyota Yaris Cross стоимостью от 556 528 гривен.

Ранее Фокус сообщал, какие изменения получит настоящий Гелендваген 2022 года, а также о том, что компания Mercedes-Benz показала прототип полностью электрического G-Класса.