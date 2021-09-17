Такой Гелик вы вряд ли видели. В Индии показали новое поколение внедорожника Force Gurkha
Индийская компания Force Motors выпустила уже второе поколение своей модели в стиле легендарного Гелендвагена. Внедорожник Force Gurkha сохранил свои "фишки", но стал более современным, комфортным и безопасным.
Внедорожник Force Gurkha производится с 2008 года. В 2017 году он перенес глобальное обновление, а теперь представлен уже во втором поколении. В котором сохранил свою главную "фишку" — стилизацию под легендарный Mercedes-Benz G-Class.
При этом кузов у Gurkha второй генерации полностью новый. Он стал прочнее и жестче, хотя и получил увеличенную площадь остекления и дверные проемы. Да и подрос немного:
- Длина — 4116 мм (+124 мм)
- Ширина — 1812 мм (+20 мм)
- Высота — 2075 мм (+22 мм)
- Колесная база – 2400 мм
Изменился и интерьер Force Gurkha. Появилась новая передняя панель с 7-дюймовым экраном мультимедийной системы, регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету.
Продольные скамеечки уступили место двум раздельным креслам второго ряда, правда, с простейшими поясными ремнями безопасности. Все три пассажирских сиденья в салоне имеют крепления Isofix для детских кресел.
Force Gurkha получил новую, более жесткую раму. Подвеска сохранила свою схему: спереди — независимая на двойных поперечных рычагах, сзади — мост на пружинах, но получила другие настройки.
Усилитель руля остался гидравлическим, тормоза – с задними барабанными механизмами и АБС, коробка передач — пятиступенчатая механическая.
Трансмиссия имеет жесткое подключение передней оси, раздаточную коробку с понижающим рядом и блокировку обоих межколесных дифференциалов. Правда, заблокировать их можно только вручную – повернув рукоятки на центральном тоннеле.
Так что Force Gurkha на самом деле является серьезным внедорожником:
- Дорожный просвет – 205 мм
- Угол въезда — 37 градусов
- Угол съезда — 33 градуса
- Преодолеваемый подъем – 35 градусов
- Глубина преодолеваемого брода — 700 мм
Под капотом Gurkha установлен доработанный лицензионный турбодизель OM616 от Mercedes-Benz. Древний 2,6-литровый мотор выдает всего 91 л.с. и 250 Нм, но после всех доработок отвечает экологическим нормам BS6 (местный аналог Euro 6).
У себя на родине Force Gurkha второго поколения появится в продаже уже в октябре. А у нас тем временем стартовали продажи нового SEAT Leon по цене от 612 225 гривен.
И принимаются заказы на полностью новый для нашего рынка кроссовер Toyota Yaris Cross стоимостью от 556 528 гривен.
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