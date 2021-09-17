Такий Гелік ви навряд чи бачили

Індійська компанія Force Motors випустила вже друге покоління своєї моделі в стилі легендарного Гелендваген. Позашляховик Force Gurkha зберіг свої "фішки", але став більш сучасним, комфортним і безпечним.

Позашляховик Force Gurkha виробляється з 2008 року. У 2017 році він переніс глобальне оновлення, а тепер представлений вже в другому поколінні. В якому зберіг свою головну "фішку" — стилізацію під легендарний Mercedes-Benz G-Class.

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[ + – ] Дивна формула "4х4х4" ніщо інше, як бажання компанії підкреслити, що повний привід Force Gurkha призначений для всіх чотирьох сезонів Фото: Force Motors

При цьому кузов у Gurkha другої генерації повністю новий. Він став міцнішим і жорсткішим, хоча й отримав збільшену площу скління і дверні прорізи. Та й підріс трохи:

довжина — 4 116 мм (+124 мм);

ширина — 1 812 мм (+20 мм);

висота — 2 075 мм (+22 мм);

колісна база — 2 400 мм.

Змінився й інтер'єр Force Gurkha. З'явилася нова передня панель із 7-дюймовим екраном мультимедійної системи, регулювання рульової колонки за кутом нахилу і вильоту.

[ + – ] Інтер'єр став більш сучасним і комфортним. За новим індійським законом дві фронтальні подушки безпеки входять в базове оснащення автомобіля Фото: Force Motors

Поздовжні лавки поступилися місцем двом роздільним кріслам другого ряду, щоправда, з найпростішими поясними пасками безпеки. Усі три пасажирські сидіння в салоні мають кріплення Isofix для дитячих крісел.

[ + – ] Усі три пасажирські сидіння в салоні мають кріплення Isofix для дитячих крісел Фото: Force Motors

Force Gurkha отримав нову, більш жорстку раму. Підвіска зберегла свою схему: спереду — незалежна на подвійних поперечних важелях, ззаду — міст на пружинах, але отримала інші налаштування.

Підсилювач керма залишився гідравлічним, гальма — із задніми барабанними механізмами й АБС, коробка передач — п'ятиступінчаста механічна.

[ + – ] Як штатне оснащення на новий Force Gurkha встановлюються світлодіодні фари і шноркель Фото: Force Motors

Трансмісія має жорстке підключення передньої осі, роздавальну коробку зі знижувальним рядом і блокування обох міжколісних диференціалів. Щоправда, заблокувати їх можна тільки вручну — повернувши рукоятки на центральному тунелі.

Тож Force Gurkha насправді є серйозним позашляховиком:

дорожній просвіт — 205 мм;

кут в'їзду — 37 градусів;

кут з'їзду — 33 градуси;

можливий підйом — 35 градусів;

глибина подоланого броду — 700 мм.

Під капотом Gurkha встановлений доопрацьований ліцензійний турбодизель OM616 від Mercedes-Benz. Древній 2,6-літровий мотор видає всього 91 к. с. і 250 Нм, але після всіх доопрацювань відповідає екологічним нормам BS6 (місцевий аналог Euro 6).

[ + – ] Як і в оригінального Гелендваген, двері багажника у Gurkha — розпахуються. За ними знаходиться відсік об'ємом 500 літрів Фото: Force Motors

У себе на батьківщині Force Gurkha другого покоління з'явиться в продажу вже в жовтні. А в нас тим часом стартував продаж нового SEAT Leon за ціною від 612 225 гривень.

І приймаються замовлення на повністю новий для нашого ринку кросовер Toyota Yaris Cross вартістю від 556 528 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, які зміни отримає справжній Гелендваген 2022 року, а також про те, що компанія Mercedes-Benz показала прототип повністю електричного G-Класу.