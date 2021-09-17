Такий Гелік ви навряд чи бачили
Індійська компанія Force Motors випустила вже друге покоління своєї моделі в стилі легендарного Гелендваген. Позашляховик Force Gurkha зберіг свої "фішки", але став більш сучасним, комфортним і безпечним.
Позашляховик Force Gurkha виробляється з 2008 року. У 2017 році він переніс глобальне оновлення, а тепер представлений вже в другому поколінні. В якому зберіг свою головну "фішку" — стилізацію під легендарний Mercedes-Benz G-Class.
При цьому кузов у Gurkha другої генерації повністю новий. Він став міцнішим і жорсткішим, хоча й отримав збільшену площу скління і дверні прорізи. Та й підріс трохи:
- довжина — 4 116 мм (+124 мм);
- ширина — 1 812 мм (+20 мм);
- висота — 2 075 мм (+22 мм);
- колісна база — 2 400 мм.
Змінився й інтер'єр Force Gurkha. З'явилася нова передня панель із 7-дюймовим екраном мультимедійної системи, регулювання рульової колонки за кутом нахилу і вильоту.
Поздовжні лавки поступилися місцем двом роздільним кріслам другого ряду, щоправда, з найпростішими поясними пасками безпеки. Усі три пасажирські сидіння в салоні мають кріплення Isofix для дитячих крісел.
Force Gurkha отримав нову, більш жорстку раму. Підвіска зберегла свою схему: спереду — незалежна на подвійних поперечних важелях, ззаду — міст на пружинах, але отримала інші налаштування.
Підсилювач керма залишився гідравлічним, гальма — із задніми барабанними механізмами й АБС, коробка передач — п'ятиступінчаста механічна.
Трансмісія має жорстке підключення передньої осі, роздавальну коробку зі знижувальним рядом і блокування обох міжколісних диференціалів. Щоправда, заблокувати їх можна тільки вручну — повернувши рукоятки на центральному тунелі.
Тож Force Gurkha насправді є серйозним позашляховиком:
- дорожній просвіт — 205 мм;
- кут в'їзду — 37 градусів;
- кут з'їзду — 33 градуси;
- можливий підйом — 35 градусів;
- глибина подоланого броду — 700 мм.
Під капотом Gurkha встановлений доопрацьований ліцензійний турбодизель OM616 від Mercedes-Benz. Древній 2,6-літровий мотор видає всього 91 к. с. і 250 Нм, але після всіх доопрацювань відповідає екологічним нормам BS6 (місцевий аналог Euro 6).
У себе на батьківщині Force Gurkha другого покоління з'явиться в продажу вже в жовтні. А в нас тим часом стартував продаж нового SEAT Leon за ціною від 612 225 гривень.
І приймаються замовлення на повністю новий для нашого ринку кросовер Toyota Yaris Cross вартістю від 556 528 гривень.
Раніше Фокус повідомляв, які зміни отримає справжній Гелендваген 2022 року, а також про те, що компанія Mercedes-Benz показала прототип повністю електричного G-Класу.