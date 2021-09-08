Показаний новий Гелендваген: чим відрізнятиметься модель 2022 року
Крім численних концептів, електромобілів і гібридів, компанія Mercedes-Benz показала на мюнхенському автосалоні ще й нову версію культового позашляховика G-Класу, яка показує відмінності моделі 2022 року.
Деякі адепти легендарного Mercedes-Benz G-Class — у простолюдді "Кубика" або "Геліка", напевно, досі сидять у заціпенінні після прем'єри концепту повністю електричного G-Class.
Але, немов підтверджуючи незламний дух позашляховика і суперечачи спрямованості нинішнього мюнхенського автосалону на електричну мобільність, компанія Mercedes-Benz показала нову класичну версію Гелендвагена.
Зовні версію Professional Line легко відрізнити за захисними ґратами на фарах, бризковиками, 18-дюймовими 5-спицевими колісними дисками і "зубастими" шинами. Так само представлена модель демонструє такі опції, як:
- мідно-помаранчеве забарвлення Magno
- чорні матові елементи екстер'єру G manufaktur
- елементи інтер'єру G manufaktur
- ясеневий шпон в інтер'єрі
- тримач для запасного колеса PROFESSIONAL
- багажник PROFESSIONAL на даху з можливістю установки намету
- темне тонування скла
Представлений Mercedes-Benz G-Class показує також обладнання, яке буде доступне для оновленого Гелендвагена 2022 року. Розширений список опцій, серед іншого, включає:
- салонне підсвічування з 64 кольорами замість попередніх восьми
- десять колірних палітр
- систему розваги для задніх пасажирів
Крім оновленого базового обладнання для всіх варіантів моделі, включаючи показаний, будуть пропонуватися варіанти виконання екстер'єру:
- EXCLUSIVE Line
- AMG Line
А також три варіанти виконання інтер'єру:
- Standard
- EXCLUSIVE Line
- SUPERIOR Line
І, звичайно, широкий список опцій, щоб покупці G-Класу як і раніше могли конфігурувати свій особистий автомобіль.
Раніше Фокус розповідав про те, як Mercedes-Benz тестує ще більш екстремальну позашляхову версію G-Class.