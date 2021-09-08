Показаний новий Гелендваген: чим відрізнятиметься модель 2022 року

Крім численних концептів, електромобілів і гібридів, компанія Mercedes-Benz показала на мюнхенському автосалоні ще й нову версію культового позашляховика G-Класу, яка показує відмінності моделі 2022 року.

Деякі адепти легендарного Mercedes-Benz G-Class — у простолюдді "Кубика" або "Геліка", напевно, досі сидять у заціпенінні після прем'єри концепту повністю електричного G-Class.

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Але, немов підтверджуючи незламний дух позашляховика і суперечачи спрямованості нинішнього мюнхенського автосалону на електричну мобільність, компанія Mercedes-Benz показала нову класичну версію Гелендвагена.

Зовні версію Professional Line легко відрізнити за захисними ґратами на фарах, бризковиками, 18-дюймовими 5-спицевими колісними дисками і "зубастими" шинами. Так само представлена модель демонструє такі опції, як:

мідно-помаранчеве забарвлення Magno

чорні матові елементи екстер'єру G manufaktur

елементи інтер'єру G manufaktur

ясеневий шпон в інтер'єрі

тримач для запасного колеса PROFESSIONAL

багажник PROFESSIONAL на даху з можливістю установки намету

темне тонування скла

[ + – ] Багажник PROFESSIONAL на даху передбачає встановлення намету Фото: Mercedes-Benz

Представлений Mercedes-Benz G-Class показує також обладнання, яке буде доступне для оновленого Гелендвагена 2022 року. Розширений список опцій, серед іншого, включає:

салонне підсвічування з 64 кольорами замість попередніх восьми

десять колірних палітр

систему розваги для задніх пасажирів

Крім оновленого базового обладнання для всіх варіантів моделі, включаючи показаний, будуть пропонуватися варіанти виконання екстер'єру:

EXCLUSIVE Line

AMG Line

А також три варіанти виконання інтер'єру:

Standard

EXCLUSIVE Line

SUPERIOR Line

І, звичайно, широкий список опцій, щоб покупці G-Класу як і раніше могли конфігурувати свій особистий автомобіль.

Раніше Фокус розповідав про те, як Mercedes-Benz тестує ще більш екстремальну позашляхову версію G-Class.