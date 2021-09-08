Показан новый Гелендваген: чем будет отличаться модель 2022 года
Помимо многочисленных концептов, электромобилей и гибридов, компания Mercedes-Benz показала на мюнхенском автосалоне еще и новую версию культового внедорожника G-Класса, которая показывает отличия модели 2022 года.
Некоторые адепты легендарного Mercedes-Benz G-Class — в простонародье "Кубик" или "Гелик", наверное, до сих пор сидят в оцепенении после премьеры концепта полностью электрического G-Class.
Но, словно подтверждая несокрушимый дух внедорожника и противореча направленности нынешнего мюнхенского автосалона на электрическую мобильность, компания Mercedes-Benz показала новую классическую версию Гелендвагена.
Внешне версию Professional Line легко отличить по защитным решеткам на фарах, брызговикам, 18-дюймовым 5-спицевым колесным дискам и "зубастым" шинам. Так же представленная модель демонстрирует такие опции, как:
- медно-оранжевую окраску Magno
- черные матовые элементы экстерьера G manufaktur
- элементы интерьера G manufaktur
- ясеневый шпон в интерьере
- держатель для запасного колеса PROFESSIONAL
- багажник PROFESSIONAL на крыше с возможностью установки палатки
- темную тонировку стекол
Представленный Mercedes-Benz G-Class показывает также оборудование, которое будет доступно для обновленного Гелендвагена 2022 года. Расширенный список опций, среди прочего, включает:
- салонную подсветку с 64 цветами вместо предыдущих восьми
- десять цветовых палитр
- систему развлечения для задних пассажиров
Помимо обновленного базового оборудования для всех вариантов модели, включая показанный, будут предлагаться варианты исполнения экстерьера:
- EXCLUSIVE Line
- AMG Line
А также три варианта исполнения интерьера:
- Standard
- EXCLUSIVE Line
- SUPERIOR Line
И, конечно, широкий список опций, чтобы покупатели G-Класса по-прежнему могли конфигурировать свой личный автомобиль.
Ранее Фокус рассказывал о том, чир Mercedes-Benz тестирует еще более экстремальную внедорожную версию G-Class.