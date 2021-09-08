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Показан новый Гелендваген: чем будет отличаться модель 2022 года

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Фото: Mercedes-Benz | Компания Mercedes-Benz показала версию Гелендвагена

Помимо многочисленных концептов, электромобилей и гибридов, компания Mercedes-Benz показала на мюнхенском автосалоне еще и новую версию культового внедорожника G-Класса, которая показывает отличия модели 2022 года.

Некоторые адепты легендарного Mercedes-Benz G-Class — в простонародье "Кубик" или "Гелик", наверное, до сих пор сидят в оцепенении после премьеры концепта полностью электрического G-Class.

Но, словно подтверждая несокрушимый дух внедорожника и противореча направленности нынешнего мюнхенского автосалона на электрическую мобильность, компания Mercedes-Benz показала новую классическую версию Гелендвагена.

Внешне версию Professional Line легко отличить по защитным решеткам на фарах, брызговикам, 18-дюймовым 5-спицевым колесным дискам и "зубастым" шинам. Так же представленная модель демонстрирует такие опции, как:

  • медно-оранжевую окраску Magno
  • черные матовые элементы экстерьера G manufaktur
  • элементы интерьера G manufaktur
  • ясеневый шпон в интерьере
  • держатель для запасного колеса PROFESSIONAL
  • багажник PROFESSIONAL на крыше с возможностью установки палатки
  • темную тонировку стекол
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Багажник PROFESSIONAL на крыше предполагает установку палатки
Фото: Mercedes-Benz

Представленный Mercedes-Benz G-Class показывает также оборудование, которое будет доступно для обновленного Гелендвагена 2022 года. Расширенный список опций, среди прочего, включает:

  • салонную подсветку с 64 цветами вместо предыдущих восьми
  • десять цветовых палитр
  • систему развлечения для задних пассажиров

Помимо обновленного базового оборудования для всех вариантов модели, включая показанный, будут предлагаться варианты исполнения экстерьера:

  • EXCLUSIVE Line
  • AMG Line

А также три варианта исполнения интерьера:

  • Standard
  • EXCLUSIVE Line
  • SUPERIOR Line

И, конечно, широкий список опций, чтобы покупатели G-Класса по-прежнему могли конфигурировать свой личный автомобиль.

Ранее Фокус рассказывал о том, чир Mercedes-Benz тестирует еще более экстремальную внедорожную версию G-Class.