В Украине стартуют продажи нового SEAT Leon: комплектации и цены

В Украине поступил в продажу новый SEAT Leon четвертого поколения. На нашем рынке предложат не только хэтчбек, но и универсал Leon SP. Палитра версий модели будет весьма широкой.

Новый SEAT Leon 2021 года – близкий родственник Volkswagen Golf 8, ведь построен на той же платформе MQB. Автомобиль немного подрос в размерах: длина хэтчбека составляет 4386 мм, а универсала 4642 мм. Дизайн стал стремительнее, а на смену граням пришли более плавные формы.

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[ + – ] SEAT Leon стал крупнее и стремительнее на вид Фото: SEAT

Отныне у всех SEAT Leon – 8,25-дюймовый сенсорный дисплей, а более дорогие версии получили еще и виртуальную панель приборов.

Несколько увеличено внутреннее пространство. Объем багажника хэтчбека остался на прежнем уровне (380 л), а в универсале он вырос до 620 л, а это один из лучших показателей в С-классе.

[ + – ] В более дорогих версиях появилась виртуальная панель приборов Фото: SEAT

Базовый SEAT Leon Style стоит от 612 225 гривен за хэтчбек и от 656 587 гривен – за универсал. Комплектация включает светодиодную оптику, 16-дюймовые литые диски, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений и руля.

Вариант FR (от 699 929 грн за хэтчбек и от 755 012 грн за универсал) добавляет бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, датчик дождя, парктроник и камеру заднего вида.

Для SEAT Leon в Украине предложат такие двигатели:

1,4 TSI (бензин) – 150 л. с.

1,5 TSI (бензин) – 150 л. с.

1,5 TSI mHEV (гибрид) – 150 л. с.

2,0 TSI (бензин) – 190 л. с.

2,0 TDI (дизель) – 150 л. с.

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Доступны версии с 6-ступенчатой механической КПП, 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG и 8-ступенчатым автоматом. Дизельный универсал можно выбрать не только с передним, но и с полным приводом.

[ + – ] SEAT Leon в Украине доступен в кузовах хэтчбек и универсал Фото: SEAT

В скором времени Фокус планирует сделать обзор и провести тест-драйв нового SEAT Leon.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали принимать заказы и на полностью новый для нашего рынка компактный кроссовер Toyota Yaris Cross по цене от 556 528 гривен.