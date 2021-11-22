В Китае создали копию самого экстремального Гелендвагена: она втрое дешевле оригинала

Beijing BJ80 Portal способен форсировать броды глубиной более метра. Внедорожник получил 280-сильный турбомотор.

В Китае презентовали впечатляющий внедорожник Beijing BJ80 Portal. По сути, это клон Гелендвагена, причем его самой хардкорной версии G500 4×4². Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Beijing BJ80 появился еще в 2017 году и, в принципе, его создатели особо не скрывали, что скопировали Mercedes-Benz G-Class. Теперь же подготовили его экстремальную версию для особо тяжелого бездорожья.

[ + – ] Клиренс внедорожника - 48 см Фото: CarNewsChina

Как и Mercedes-Benz G500 4×4², китайский Гелендваген получил портальные мосты. Они позволили увеличить клиренс до внушительных 48 см. Beijing BJ80 Portal способен преодолевать водные преграды глубиной 1,1 м.

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Кроме того, угол въезда вырос до 54,8°, а съезда – до 48°. Также появились 20-дюймовые внедорожные шины – для этого пришлось установить расширители арок. А еще заменили бамперы и добавили диодную оптику на крышу.

Китайская копия Гелендвагена оснащена 3,0-литровым турбированным V6 мощностью 280 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. В арсенале Beijing BJ80 Portal – блокировки дифференциалов и регулируемая подвеска.

[ + – ] Beijing BJ80 Portal оснащен 280-сильным V6 Фото: CarNewsChina

Пока формально Beijing BJ80 Portal является предсерийным концепт-каром, но в 2022 году он станет серийным. Конечно, внедорожник подорожает по сравнению с начальным BJ80 – до примерно 75 тыс. долларов. Для китайского авто это немало, но настоящий Mercedes G500 4×4² нового поколения будет стоить свыше $200 тыс., то есть в три раза больше.

Впрочем, копированием Mercedes-Benz G-Class занимаются не только китайские автопроизводители. Индийская компания Force Motors выпустила уже второе поколение своей модели в стиле легендарного Гелендвагена.

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