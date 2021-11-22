Назад в будущее: китайцы взялись клонировать американские авто 50-х
Songsan Monterey копирует знаменитые Buick 1957-1958 годов, а вот начинка у авто – современная.
Одной из самых нестандартных новинок автосалона в Гуанчжоу стал Songsan Monterey. Концепт-кар выполнен в ретро-стиле и очень напоминает американские автомобили 50-х годов. Об этом пишет сайт Autohome.
Если точнее, то Songsan Monterey копирует знаменитые Buick Roadmaster и Century 1957-1958 годов. Сходство с оригиналом видно невооруженным глазом – у него характерный силуэт и обилие хрома.
Конечно же, авто получил характерные кили на задних крыльях, а еще массивные бамперы. На каждом переднем крыле – по три отверстия: эта черта присутствует в Buick и в наши дни. Примечательно, что оптика современная, светодиодная, а колеса – 22-дюймовые.Важно
Двери Songsan Monterey выполнены распашными, как у другого известного авто 50-х — Cadillac Eldorado Brougham. В отделке салона использованы кожа и алюминий, а показания приборов выведены на дисплей. Крыша над задними сиденьями сдвижная – такой тип кузова называют ландоле.
Под капотом вы не найдете большого V8, как в Buick 50-х. Songsan Monterey получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора.
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