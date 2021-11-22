Назад в будущее: китайцы взялись клонировать американские авто 50-х

Songsan Monterey копирует знаменитые Buick 1957-1958 годов, а вот начинка у авто – современная.

Одной из самых нестандартных новинок автосалона в Гуанчжоу стал Songsan Monterey. Концепт-кар выполнен в ретро-стиле и очень напоминает американские автомобили 50-х годов. Об этом пишет сайт Autohome.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Если точнее, то Songsan Monterey копирует знаменитые Buick Roadmaster и Century 1957-1958 годов. Сходство с оригиналом видно невооруженным глазом – у него характерный силуэт и обилие хрома.

[ + – ] Крыша сдвигается над задними сиденьями Фото: autohome.com.cn

Конечно же, авто получил характерные кили на задних крыльях, а еще массивные бамперы. На каждом переднем крыле – по три отверстия: эта черта присутствует в Buick и в наши дни. Примечательно, что оптика современная, светодиодная, а колеса – 22-дюймовые.

Важно

Калашников будет выпускать электромобили: изображения и подробности

Двери Songsan Monterey выполнены распашными, как у другого известного авто 50-х — Cadillac Eldorado Brougham. В отделке салона использованы кожа и алюминий, а показания приборов выведены на дисплей. Крыша над задними сиденьями сдвижная – такой тип кузова называют ландоле.

[ + – ] В дизайне - обилие хрома [ + – ] На задних крыльях - характерные для американских авто 50-х кили [ + – ] Концепт получил гибридную установку [ + – ] В отделке использованы кожа и албминий

Под капотом вы не найдете большого V8, как в Buick 50-х. Songsan Monterey получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора.

Ранее Фокус рассказывал о клоне Tesla Cybertruck. Построили его на базе пикапа Toyota и оснастили бензиновым двигателем.