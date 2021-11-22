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Назад в будущее: китайцы взялись клонировать американские авто 50-х

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Китайский клон, китайская копия, Songsan Monterey, китайский Buick
Фото: autohome.com.cn | Songsan Monterey копирует Buick Roadmaster и Century

Songsan Monterey копирует знаменитые Buick 1957-1958 годов, а вот начинка у авто – современная.

Одной из самых нестандартных новинок автосалона в Гуанчжоу стал Songsan Monterey. Концепт-кар выполнен в ретро-стиле и очень напоминает американские автомобили 50-х годов. Об этом пишет сайт Autohome.

Если точнее, то Songsan Monterey копирует знаменитые Buick Roadmaster и Century 1957-1958 годов. Сходство с оригиналом видно невооруженным глазом – у него характерный силуэт и обилие хрома.

Китайский клон, китайская копия, Songsan Monterey, китайский Buick
Крыша сдвигается над задними сиденьями
Фото: autohome.com.cn

Конечно же, авто получил характерные кили на задних крыльях, а еще массивные бамперы. На каждом переднем крыле – по три отверстия: эта черта присутствует в Buick и в наши дни. Примечательно, что оптика современная, светодиодная, а колеса – 22-дюймовые.

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Двери Songsan Monterey выполнены распашными, как у другого известного авто 50-х — Cadillac Eldorado Brougham. В отделке салона использованы кожа и алюминий, а показания приборов выведены на дисплей. Крыша над задними сиденьями сдвижная – такой тип кузова называют ландоле.

Китайский клон, китайская копия, Songsan Monterey, китайский Buick
В дизайне - обилие хрома
Китайский клон, китайская копия, Songsan Monterey, китайский Buick
На задних крыльях - характерные для американских авто 50-х кили
Китайский клон, китайская копия, Songsan Monterey, китайский Buick
Концепт получил гибридную установку
Китайский клон, китайская копия, Songsan Monterey, китайский Buick
В отделке использованы кожа и албминий
Китайский клон, китайская копия, Songsan Monterey, китайский Buick
Китайский клон, китайская копия, Songsan Monterey, китайский Buick
Китайский клон, китайская копия, Songsan Monterey, китайский Buick
Китайский клон, китайская копия, Songsan Monterey, китайский Buick

Под капотом вы не найдете большого V8, как в Buick 50-х. Songsan Monterey получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора.

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