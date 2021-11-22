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Назад у майбутнє: китайці взялися клонувати американські авто 50-х

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Китайський клон, китайська копія, Songsan Monterey, китайський Buick
Фото: autohome.com.cn | Songsan Monterey копіює Buick Roadmaster та Century

Songsan Monterey копіює знамениті Buick 1957-1958 років, а ось начинка в авто – сучасна.

Однією з нестандартних новинок автосалону в Гуанчжоу став Songsan Monterey. Концепт-кар виконаний у ретро-стилі та дуже нагадує американські автомобілі 50-х років. Про це пише сайт Autohome.

Якщо точніше, то Songsan Monterey копіює знамениті Buick Roadmaster і Century 1957-1958 років. Подібність до оригіналу видно неозброєним оком – у нього характерний силует і велика кількість хрому.

Китайський клон, китайська копія, Songsan Monterey, китайський Buick
Дах здвигається над задніми сидіннями
Фото: autohome.com.cn

Звичайно ж, авто отримав характерні кілі на задніх крилах, а також потужні бампери. На кожному передньому крилі по три отвори: ця риса присутня в Buick і в наші дні. Примітно, що оптика сучасна, світлодіодна, а колеса – 22-дюймові.

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Двері Songsan Monterey виконані орними, як у іншого відомого авто 50-х — Cadillac Eldorado Brougham. В обробці салону використано шкіру й алюміній, а показання приладів виведено на дисплей. Дах над задніми сидіннями зсувний — такий тип кузова називають ландоле.

У дизайні — велика кількість хрому
У дизайні — велика кількість хрому
На задніх крилах — характерні для американських авто 50-х плавці
На задніх крилах — характерні для американських авто 50-х плавці
Концепт отримав гібридну установку
Концепт отримав гібридну установку
Дах над задніми сидіннями зсувний — такий тип кузова називають ландоле
Дах над задніми сидіннями зсувний — такий тип кузова називають ландоле
У дизайні — велика кількість хрому
На задніх крилах — характерні для американських авто 50-х плавці
Концепт отримав гібридну установку
Дах над задніми сидіннями зсувний — такий тип кузова називають ландоле

Під капотом ви не знайдете великого V8, як у Buick 50-х. Songsan Monterey отримав гібридну установку, що складається з 1,5-літрової бензинової турбочетвірки й електромотора.

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