Назад у майбутнє: китайці взялися клонувати американські авто 50-х
Songsan Monterey копіює знамениті Buick 1957-1958 років, а ось начинка в авто – сучасна.
Однією з нестандартних новинок автосалону в Гуанчжоу став Songsan Monterey. Концепт-кар виконаний у ретро-стилі та дуже нагадує американські автомобілі 50-х років. Про це пише сайт Autohome.
Якщо точніше, то Songsan Monterey копіює знамениті Buick Roadmaster і Century 1957-1958 років. Подібність до оригіналу видно неозброєним оком – у нього характерний силует і велика кількість хрому.
Звичайно ж, авто отримав характерні кілі на задніх крилах, а також потужні бампери. На кожному передньому крилі по три отвори: ця риса присутня в Buick і в наші дні. Примітно, що оптика сучасна, світлодіодна, а колеса – 22-дюймові.Важливо
Двері Songsan Monterey виконані орними, як у іншого відомого авто 50-х — Cadillac Eldorado Brougham. В обробці салону використано шкіру й алюміній, а показання приладів виведено на дисплей. Дах над задніми сидіннями зсувний — такий тип кузова називають ландоле.
Під капотом ви не знайдете великого V8, як у Buick 50-х. Songsan Monterey отримав гібридну установку, що складається з 1,5-літрової бензинової турбочетвірки й електромотора.
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