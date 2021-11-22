У Китаї створили копію найекстремальнішого Ґелендеваґена: вона втричі дешевша за оригінал

Beijing BJ80 Portal здатний форсувати броди завглибшки понад метр. Позашляховик отримав 280-сильний турбомотор.

У Китаї презентували разючий позашляховик Beijing BJ80 Portal. По суті, це клон Ґелендеваґен, причому його хардкорної версії G500 4×4². Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Beijing BJ80 з'явився ще 2017 року і, в принципі, його творці особливо не приховували, що скопіювали Mercedes-Benz G-Class. Тепер підготували його екстремальну версію для особливо важкого бездоріжжя.

[ + – ] Кліренс позашляховика — 48 см Фото: CarNewsChina

Як і Mercedes-Benz G500 4×4², китайський Ґелендеваґен отримав портальні мости. Вони дозволили збільшити кліренс до 48 см. Beijing BJ80 Portal здатний долати водні перешкоди глибиною 1,1 м-коду.

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Крім того, кут в'їзду зріс до 54,8°, а з'їзду — до 48°. Також з'явилися 20-дюймові позашляхові шини — для цього довелося встановити розширювачі арок. А ще замінили бампери та додали діодну оптику на дах.

Китайська копія Ґелендеваґена оснащена 3,0-літровим турбованим V6 потужністю 280 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. В арсеналі Beijing BJ80 Portal — блокування диференціалів і регульована підвіска.

[ + – ] Beijing BJ80 Portal оснащений 280-сильним V6 Фото: CarNewsChina

Поки що формально Beijing BJ80 Portal є передсерійним концепт-каром, але в 2022 році він стане серійним. Звичайно, позашляховик подорожчає порівняно з початковим BJ80 — приблизно до 75 тис. доларів. Для китайського авто це чимало, але справжній Mercedes G500 4×4² нового покоління коштуватиме понад $200 тис., тобто втричі більше.

Проте копіюванням Mercedes-Benz G-Class займаються не тільки китайські автовиробники. Індійська компанія Force Motors випустила вже друге покоління своєї моделі у стилі легендарного Ґелендеваґена.

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