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Представлений найяскравіший кросовер Chery: скоро в Україні

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Новий Chery Omoda 5, Chery Omoda 5, кросовер Chery
Фото: autohome.com.cn | Chery Omoda 5 презентував новий дизайн марки

Chery Omoda 5 – перша модель у новому стилі китайської марки. Кросовер активно експортуватимуть до інших країн.

На автосалоні в Гуанчжоу представили новий Chery Omoda 5. Купе-кросовер почнуть продавати у 2022 році, причому представлений він буде у 30 країнах світу та може з'явитися в Україні. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер Chery Omoda 5 побудований на платформі моделі Tiggo 5x. Він досягає 4400 мм завдовжки і 1830 мм завширшки при колісній базі 2630 мм.

Новий Chery Omoda 5, Chery Omoda 5, кросовер Chery
Купе-кросовер продаватимуть у 30 країнах світу
Фото: autohome.com.cn

Саме на Chery Omoda 5 2022 року дебютує новий фірмовий стиль китайської марки. Кросовер виглядає яскраво завдяки похилому даху, високій віконній лінії та мускулистим розширеним колісним аркам. Величезна решітка радіатора поєднується з двоповерховою світлодіодною оптикою.

Новий Chery Omoda 5, Chery Omoda 5, кросовер Chery
Дисплеї панелі приладів та мультимедіа згруповані в один блок
Фото: autohome.com.cn

У салоні кермо сплющене знизу, а дисплеї цифрової панелі приладів та мультимедіа об'єднані в один блок. Кнопки клімат-контролю – сенсорні. Спортивні передні сидіння розділені найвищим центральним тунелем. У топовій версії салон оздоблений шкірою, передбачені панорамний дах, 18-дюймові диски та бездротова зарядка для смартфонів.

Новий Chery Omoda 5, Chery Omoda 5, кросовер Chery
Chery Omoda 5 запропонують у бензиновій та гібридній версіях
Фото: autohome.com.cn

Спочатку кросовер Chery Omoda 5 будуть оснащувати 1,6-літровим 197-сильним бензиновим турбомотором і 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Також згодом з'явиться гібридна модифікація.

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