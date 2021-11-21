Представлений найяскравіший кросовер Chery: скоро в Україні
Chery Omoda 5 – перша модель у новому стилі китайської марки. Кросовер активно експортуватимуть до інших країн.
На автосалоні в Гуанчжоу представили новий Chery Omoda 5. Купе-кросовер почнуть продавати у 2022 році, причому представлений він буде у 30 країнах світу та може з'явитися в Україні. Про це повідомляє сайт Autohome.
Кросовер Chery Omoda 5 побудований на платформі моделі Tiggo 5x. Він досягає 4400 мм завдовжки і 1830 мм завширшки при колісній базі 2630 мм.
Саме на Chery Omoda 5 2022 року дебютує новий фірмовий стиль китайської марки. Кросовер виглядає яскраво завдяки похилому даху, високій віконній лінії та мускулистим розширеним колісним аркам. Величезна решітка радіатора поєднується з двоповерховою світлодіодною оптикою.
У салоні кермо сплющене знизу, а дисплеї цифрової панелі приладів та мультимедіа об'єднані в один блок. Кнопки клімат-контролю – сенсорні. Спортивні передні сидіння розділені найвищим центральним тунелем. У топовій версії салон оздоблений шкірою, передбачені панорамний дах, 18-дюймові диски та бездротова зарядка для смартфонів.
Спочатку кросовер Chery Omoda 5 будуть оснащувати 1,6-літровим 197-сильним бензиновим турбомотором і 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Також згодом з'явиться гібридна модифікація.Важливо
Раніше Фокус розповідав про новий недорогий кросовер Ford Equator Sport. Він просторий і багато оснащений.