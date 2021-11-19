Новий кросовер Ford стане недорогою альтернативою Kuga: фото та подробиці

Лінійку Ford Equator поповнила укорочена п'ятимісна версія Sport. Бюджетний кросовер презентували на автошоу в Гуанчжоу, а його продаж стартує з 2022 року за ціною приблизно від 35 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Ford Equator Sport коротше стандартної моделі приблизно на 25 см Фото: Ford

Новий Ford Equator Sport стане дешевшою альтернативою кросоверу Kuga. Він приблизно на 25 см менший, ніж стандартний Equator — досягає приблизно 4,65 м у довжину при колісній базі 2 765 мм.

При цьому відмінності в дизайні від семимісної версії мінімальні — Ford Equator Sport зберігає виразний зовнішній вигляд із величезними радіаторними гратами і тоненькими світлодіодними фарами. До речі, у такому ж ключі виконано й новий Ford Mondeo 2022.

[ + – ] Ford Equator Sport досить багато оснащений Фото: Ford

У салоні на передній панелі встановлені два 12,3-дюймові дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедійної системи. За Kuga знайомий круглий джойстик КПП.

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Недорогий кросовер Ford дуже багато оснащений. Уже в базовій версії передбачені панорамний дах, супутникова навігація з доповненою реальністю, електропривід багажника із сенсором відкриття, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю розмітки і сліпих зон.

[ + – ] На передній панелі — два 12,3-дюймові дисплеї Фото: Ford

Ford Equator Sport 2022 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 170 к. с. та 6-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Максимальна швидкість — 180 км/год. Будуть доступні варіанти з переднім і повним приводом.

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