Новий кросовер Ford стане недорогою альтернативою Kuga: фото та подробиці
Лінійку Ford Equator поповнила укорочена п'ятимісна версія Sport. Бюджетний кросовер презентували на автошоу в Гуанчжоу, а його продаж стартує з 2022 року за ціною приблизно від 35 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Motor1.
Новий Ford Equator Sport стане дешевшою альтернативою кросоверу Kuga. Він приблизно на 25 см менший, ніж стандартний Equator — досягає приблизно 4,65 м у довжину при колісній базі 2 765 мм.
При цьому відмінності в дизайні від семимісної версії мінімальні — Ford Equator Sport зберігає виразний зовнішній вигляд із величезними радіаторними гратами і тоненькими світлодіодними фарами. До речі, у такому ж ключі виконано й новий Ford Mondeo 2022.
У салоні на передній панелі встановлені два 12,3-дюймові дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедійної системи. За Kuga знайомий круглий джойстик КПП.Важливо
Недорогий кросовер Ford дуже багато оснащений. Уже в базовій версії передбачені панорамний дах, супутникова навігація з доповненою реальністю, електропривід багажника із сенсором відкриття, паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю розмітки і сліпих зон.
Ford Equator Sport 2022 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 170 к. с. та 6-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Максимальна швидкість — 180 км/год. Будуть доступні варіанти з переднім і повним приводом.
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