Новый кроссовер Ford станет недорогой альтернативой Kuga: фото и подробности

Линейку Ford Equator пополнила укороченная пятиместная версия Sport. Бюджетный кроссовер презентовали на автошоу в Гуанчжоу, а его продажи стартуют с 2022 года по цене примерно от 35 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Ford Equator Sport короче стандартной модели примерно на 25 см Фото: Ford

Новый Ford Equator Sport станет более дешевой альтернативой кроссоверу Kuga. Он примерно на 25 см меньше стандартного Equator – достигает около 4,65 м в длину при колесной базе в 2765 мм.

При этом отличия в дизайне от семиместной версии минимальные – Ford Equator Sport сохраняет выразительный внешний вид с огромной решеткой радиатора и тоненькими светодиодными фарами. Кстати, в таком же ключе выполнен и новый Ford Mondeo 2022.

[ + – ] Ford Equator Sport довольно богато оснащен Фото: Ford

В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея виртуальной панели приборов и мультимедийной системы. По Kuga знаком круглый джойстик КПП.

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Недорогой кроссовер Ford весьма богато оснащен. Уже в базовой версии предусмотрены панорамная крыша, спутниковая навигация с дополненной реальностью, электропривод багажника с сенсором открытия, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля разметки и слепых зон.

[ + – ] На передней панели - два 12,3-дюймовых дисплея Фото: Ford

Ford Equator Sport 2022 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Максимальная скорость – 180 км/ч. Будут доступны варианты с передним и полным приводом.

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