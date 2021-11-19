Новый кроссовер Ford станет недорогой альтернативой Kuga: фото и подробности
Линейку Ford Equator пополнила укороченная пятиместная версия Sport. Бюджетный кроссовер презентовали на автошоу в Гуанчжоу, а его продажи стартуют с 2022 года по цене примерно от 35 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый Ford Equator Sport станет более дешевой альтернативой кроссоверу Kuga. Он примерно на 25 см меньше стандартного Equator – достигает около 4,65 м в длину при колесной базе в 2765 мм.
При этом отличия в дизайне от семиместной версии минимальные – Ford Equator Sport сохраняет выразительный внешний вид с огромной решеткой радиатора и тоненькими светодиодными фарами. Кстати, в таком же ключе выполнен и новый Ford Mondeo 2022.
В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея виртуальной панели приборов и мультимедийной системы. По Kuga знаком круглый джойстик КПП.Важно
Недорогой кроссовер Ford весьма богато оснащен. Уже в базовой версии предусмотрены панорамная крыша, спутниковая навигация с дополненной реальностью, электропривод багажника с сенсором открытия, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля разметки и слепых зон.
Ford Equator Sport 2022 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Максимальная скорость – 180 км/ч. Будут доступны варианты с передним и полным приводом.
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